救恩學校(幼稚園部) 引導學生自主學習

救恩學校(幼稚園部)以「自主學習，學習自主」為目標，而最大特色是根據建構學習創建專題研習的課程，即是讓學生透過親身操作的經驗去學習。加上學校有豐富的環境讓他們與人、事、物互動，使學生從中產生不同的疑問，當他們有興趣探索時，教師便會以實驗、參觀、做訪問、查看資料及與別人分享互動等形式，支援小朋友親身探究。

圖：林俊源 文：袁雅婷

專題研習教學

校長關珊表示，該校是以專題研習的課程教學，一年會設計六個圍繞著孩子學習及生活所需的專題。而當他們學習時，教師都會給予一些圖片或實物以助探索。關校長指，小朋友要透過親身的接觸時才會知道真實事物的樣子。例如教師會帶學生到機場看飛機，讓他們知道飛機並不只是平面般那樣子，而是非常巨大、升空時會發出聲音等。

因應學生能力 設定教學目標

學校亦會因應幼兒班到高班學生的能力，給予不同的教學目標。關校長以幼兒班為例，讓幼兒描述一個水果時，不單只要他們形容它的外形，還要說到內裡是怎麼樣、味道如何，藉此讓小朋友思考怎樣弄開水果，例如切、咬、劈等，並讓孩子嘗試怎樣才能弄開水果。

低班學生曾做有關藝術的習作，利用一些布編縫娃娃。事前他們需要在布上繪畫紙樣，當時有個小朋友找了蠟筆畫在布上，但總是畫不上色，於是他便開始思考，蠟筆用不上的話，可以用甚麼筆呢？後來他發現利用水筆可行後，除了使他做這份習作時深感興奮，當他看到有同學用蠟筆在布上繪畫時，他都會提醒對方，向別人給予建議。

至於高班學生，在跟隨老師學習後，便由自己創作繪畫，加建一個城市，從中會發現自己佔著主導的位置。

掌握自主學習、解難能力

關校長指出，其實每一班、每一組的小朋友的學習到的認知都有所不同，教學校重點是助他們掌握共通、自主學習、解難等能力。另外，學校會推動他們自學，掌握知識，便能讓小朋友不怕學習，更會喜歡上學習，認為學習是很好玩的事情。

這些得著對學生未來升學及成長，都很重要。因為現今世代已不是依靠背誦知識，而是怎樣運用知識、判斷知識是真或假。所以如果小朋友具有解難能力、批判思維、創意思維等，不管他們要面對甚麼類型的小學，都能夠有自信地學習。這才是學校給孩子最重要的，讓他們成為將來社會需要的人才。