日家電多功能 CP值高過人

縐毒濕一次過去除 在疫情肆虐，大家最留意的事就是消毒。Tefal新推出的Care For You衣物護理機，可說是蒸氣燙衫機的變奏版，除縐、消毒、乾衣三合一。只要把其護蓋拉起，就能以強勁蒸氣能殺死高達99.99%細菌及病毒，連毛公仔、枕頭、羽絨被、長期儲藏產生噏味的布藝用品都適用。配合特製直衣夾，只要夾在衣物邊端，10分鐘就可一次過自動以蒸氣燙平多件衣物；溫和乾衣功能避免破損衣物纖維，且快5倍變得乾爽。備有高度伸縮和360°滾輪設計，方便移動和收藏。($8,898)

淨化空氣兼送涼風 踏入夏季又要涼快又要有乾淨空氣，但蝸居之內豈能同時容下風扇和空氣清新機。韓國Daewoo的F9 MAX集負離子空氣淨化和無葉風扇於一身，雙過濾網設計有齊納米礦晶複合濾網和HEPA H13醫療級瀘網，5年內毋須更換濾網，有效阻隔有害物質，而且送風力強，1米距離能保持95%風力，比普通無葉風扇僅維持50%高出近倍。(Built-in Pro/$1,199)

磨豆沖啡一take過 要歎一杯好咖啡，有靚豆的同時亦要有好器材，磨豆器、濾紙、水壺、溫度計……是否一定要分得那麼細？Siroca自動研磨咖啡機，把職人級「悶蒸」工藝於入細小的機身中，研磨、悶蒸、滴煮一鍵全自動，24小時預約功能、30分鐘自動保溫、內部自動清洗功能，一機煮出好咖啡。(YOHO/$1,099)

智能淨化送風更廣 同樣是淨化空氣和送循環二合一，小米空氣循環淨化器可達到8米空氣循環距離，釋放負離子有幫淨化空氣，配合3層淨化的高效能濾芯，過濾甲醛及寵物皮屑等。最重要是可連結Google助理和Mi Home App，將它融入智能家居。(小米之家/$3,299)

復古look萬用充電 如此復古外形是藍牙喇叭？其實是Aukey Power Studio 300萬用電源，297Wh/82,500mAh高容量萬用電源，提供AC交流電輸出、USB-A、Type-C以及2個DC直流輸出介面，方便出門工作或露營使用，配合另購的太陽能充電板，可以成為環保移動發電廠。(YOHO/$2,000)

全能冷熱攪拌神器 億世家的冷熱烹調破壁攪拌機MSM800，預設7大冷熱自動烹調模式，中西式湯品、豆漿、糖水、健康糊、果汁、沙冰、奶昔都可以做到。每分鐘最高約24,000轉速，配上堅硬耐用的鈦金屬塗層刀片，徹底破壁蔬果精華盡出，幼滑口感兼保留營養。($1,119)