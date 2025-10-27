暖爸黃長興堅持陪伴為本 照顧三名子女個別需要

黃長興近年在演藝界作多方面發展，近日憑藉ViuTV劇集《翻盤下半場》擺脫以往「渣男」的標籤，更與沈震軒、梁烈唯、高鈞賢及黃嘉樂加入「好犀利男團」，大膽挑戰歌舞舞台，以型男姿態擄獲不少人心。然而，在眾多角色中，「父親」始終是他最看重的身份。面對12歲大女、9歲次子與6歲幼子，這位兼具法國成長背景與香港生活經驗的爸爸，以用心陪伴為主，務求在管教子女之餘亦關顧他們感受。

談及育兒理念的由來，黃長興坦言深受家族成長環境影響。「父親有十名兄弟姐妹，我自小在大家族中長大，經常與親戚相聚，格外認同熱鬧的家庭氛圍。」這種成長經驗讓他深信，家人之間的陪伴，比任何物質或學業成績都更珍貴。香港教育壓力出名大，身邊不少家長為子女密集安排補習、極力追求學業表現，他也始終保持理性。「太太確實比我更關注子女學業，會督促他們溫習課業，但我也在意孩子是否開心。僅專注於讀書過於辛苦，適度的放鬆對他們的成長更有益。」

與太太分工指導子女功課 黃長興與太太分工明確，處處體現細心。「在學業中，太太主要負責輔導子女的中文與常識科目，我則指導英文與數學。不過，香港的數學教學方法與我早年所學不同，有時我教授的方法並不適合孩子，太太便會讓他們遵循學校的教學方式。」子女陸續升上四年級，功課難度上升，太太愈感吃力，夫婦二人商議後決定為子女報讀功課班。「子女放學後直接前往功課班完成作業，回到家中便毋需再為作業忙碌。這一安排不僅減輕太太負擔，也避免了因輔導作業與子女產生爭執，親子關係反而更為融洽。」 黃長興尤其關注子女的個性差異，例如對性格敏感的次子格外細心體貼。「次子常會抱着我說『爸爸我好想你』，說着便會落淚，十分感性。」對此，他從不敷衍應對。「我會特意抽出時間與他聊天，讓他知道自己並未被忽略。」工作再忙，黃長興也盡量於周末回家陪伴三名子女，享受親子時間。「每逢周末，我會提前規劃好子女的補習時間，留出下午的空檔帶他們踩單車或前往酒店游泳；假期時，也一定會安排家庭旅行——即使只是短途出行，只要全家人在一起，我也會格外開心。」