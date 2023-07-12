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親子
2023-07-12 18:00:00

樂思25周年大派書展優惠 精選套裝低至66折 線上書展率先登場 限定自由配$196/4本

資料由客戶提供

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樂思25周年大派書展優惠 精選套裝低至66折 線上書展率先登場 限定自由配$196/4本

一年一度的書展即將開鑼，家長怎可以錯過以至抵價入手補充練習的機會！而連續14年全港銷量No.1^補充練習品牌樂思教育出版集團（下稱：「樂思」）適逢25周年，將於書展推出多重優惠，包括：熱門中小學補充練習套裝低至66折，新會員購物滿$500即減$25，每滿$1,000更可參加《樂思25周年大抽獎》，獎品包括iPad、EPSON打印機、Beckmann書包及Triangle Plus親子歷險攀爬樂園入場門票等豐富獎品。另外，為方便家長購物，樂思網上書展亦率先開鑼，推出限定優惠自由配$196/4本，多買多賞吸引家長大肆入手！

全方位補充套裝 精選練習低至66折

樂思旗下集合了3大補充練習品牌：樂思、躍思及眾課堂，匯聚了優質多元、專業智慧的教材產品，照顧學童於各階段的學習需要。今年書展，樂思推出了一連串精彩優惠吸客，包括全新及熱賣中小學補充練習8折起，而精選小學套裝及中學套裝更分別低至71折及66折，買滿4套更額外減$25。

精選優惠：

新書列陣 一律8折 全新中英數進階温習套裝 $379 全新中英數9合1皇牌高階超值套裝 $679 全新中英數強化基礎套裝 $379 全新語文訓練特效套裝 $269 皇牌26週全方位高階套裝 $319 數學高思維尖子必備套裝 $225 熱賣呈分試套裝 $279 熱賣英文爆分組合套裝 $209 HKDSE考試系列─數學科套裝 $220
33屆香港書展

日期：719日至725

地點：香港會議展覽中心

開放時間（展覽於關閉前45分鐘停止進場）

71920日（星期三至四）：10:00am–10:00pm

72122日（星期五至六）：10:00am–11:00pm

72324日（星期日至一）：10:00am–10:00pm

725日（星期二）：9:00am–5:00pm

「樂思」攤位位置：3樓展覽廳
樂思Pan Lloyds3E-A02, 3E-A12攤位
躍思JumpStart3E-D38攤位

線上書展精彩優惠多籮籮 消費滿額即送現金券

為方便家長在家中舒適購物，樂思亦推出線上書展，並提供多重優惠，由即日起至713日消費滿$600$300現金券（限首500張訂單）；消費滿$1,000Scholastic英語故事書1本（書目隨機發放），禮品數量有限，送完即止。線下優惠亦非常吸引，包括消費每滿$1,000可參加《樂思25周年大抽獎》1次，更有機會贏得iPad

另外，為幫助家長選擇最適合孩子的補充練習，樂思今年推陳出新搜羅了全港18區小學書單，於網上拓展「為你推薦學校書單」服務，以方便家長輕鬆找到適合子女的補充練習。家長只須在學校清單中選取學校名稱，系統就會根據該校的書單推薦選書，確保選購的教材不會與學校使用的重複，讓孩子學習更全面。

樂思年度網上書展

日期：即日至88

網址：https://ppparentsclub.plgroup.hk/product-category/年度網上書展2023/

^根據顧問公司2023年香港官津直資小學書單抽查報告及2023年香港小學補充練習書局調查報

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