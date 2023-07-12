樂思25周年大派書展優惠 精選套裝低至66折 線上書展率先登場 限定自由配$196/4本

一年一度的書展即將開鑼，家長怎可以錯過以至抵價入手補充練習的機會！而連續14年全港銷量No.1^補充練習品牌樂思教育出版集團（下稱：「樂思」）適逢25周年，將於書展推出多重優惠，包括：熱門中小學補充練習套裝低至66折，新會員購物滿$500即減$25，每滿$1,000更可參加《樂思25周年大抽獎》，獎品包括iPad、EPSON打印機、Beckmann書包及Triangle Plus親子歷險攀爬樂園入場門票等豐富獎品。另外，為方便家長購物，樂思網上書展亦率先開鑼，推出限定優惠自由配$196/4本，多買多賞吸引家長大肆入手！

全方位補充套裝 精選練習低至66折

樂思旗下集合了3大補充練習品牌：樂思、躍思及眾課堂，匯聚了優質多元、專業智慧的教材產品，照顧學童於各階段的學習需要。今年書展，樂思推出了一連串精彩優惠吸客，包括全新及熱賣中小學補充練習8折起，而精選小學套裝及中學套裝更分別低至71折及66折，買滿4套更額外減$25。

精選優惠：