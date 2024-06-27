秉持奧運競賽精神 全憑「練習」終可創佳績 樂思網上書展今日開鑼 限定書展優惠率先登場！

想購買補充給子女，但看到眾多不同種類的練習，完全無從入手？樂思全新升級版「18區小學選書推介」，將系統中的「為你推薦學校書單」細緻化，根據家長所選學校的書單進行仔細分析，推薦更多符合程度的書目，精準地搜尋出最適合子女的補充練習。更特設全新學力快測站，讓家長全面掌握子女的學習進度。系統涵蓋小學各年級中文、英文、數學三科的測試，支援自動批改並快速分析子女的學力水平。家長可根據快測結果及推薦書目，選擇最貼合子女需求的補充練習，安排更有針對性和最適切的學習支援。

2024年度網上書展限定優惠

樂思網上書展屆時推出多重限定優惠，包括「網上書展限定」小學補充4本自由配，可享優惠價港幣$188、指定小學精選補充半價、熱門小學補充套裝低至69折、全新出版小學補充一律8折起！優惠當然不只是小學補充，更覆蓋中學補充及教材。凡購買3本中學暑期作業可享優惠價港幣$108、中學補充套裝低至半價、National Geographic STEM教材更低至8折。

網上書展五大優惠連環送

除了年度網上書展限定優惠，今屆網上書展更同步推出「五大優惠連環送」，讓上班族父母們在家輕鬆購買補充練習的同時，更能享盡各種優惠，幫子女提升學業成績。