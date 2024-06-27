秉持奧運競賽精神 全憑「練習」終可創佳績 樂思網上書展今日開鑼 限定書展優惠率先登場！

正所謂「台上一分鐘，台下十年功！」每面獎牌的背後，承載著奧運選手的辛酸汗水，以及永不放棄的奧運精神。運動員如是，學生也如是！許多家長因為求好心切，期望子女於考試取高分，經常購買大量補充練習給子女。樂思教育出版集團（「樂思」）秉持「練習去愛．愛去練習」理念，鼓勵各位同學效仿奧運精神，即使考試發揮未如理想，仍需堅持不懈地練習，像奧運選手般突破自己，勇創佳績，才能邁向成功之路。
由今日起至8月11日，樂思年度網上書展正式開鑼，除了推出全新學力快測站、升級版18區學校選書推介，更同步推出網上書展五大優惠連環送，還有獨家優惠等著大家，多買多賞！
度身訂造補充練習 樂思助你精益求精！
想購買補充給子女，但看到眾多不同種類的練習，完全無從入手？樂思全新升級版「18區小學選書推介」，將系統中的「為你推薦學校書單」細緻化，根據家長所選學校的書單進行仔細分析，推薦更多符合程度的書目，精準地搜尋出最適合子女的補充練習。更特設全新學力快測站，讓家長全面掌握子女的學習進度。系統涵蓋小學各年級中文、英文、數學三科的測試，支援自動批改並快速分析子女的學力水平。家長可根據快測結果及推薦書目，選擇最貼合子女需求的補充練習，安排更有針對性和最適切的學習支援。
2024年度網上書展限定優惠
樂思網上書展屆時推出多重限定優惠，包括「網上書展限定」小學補充4本自由配，可享優惠價港幣$188、指定小學精選補充半價、熱門小學補充套裝低至69折、全新出版小學補充一律8折起！優惠當然不只是小學補充，更覆蓋中學補充及教材。凡購買3本中學暑期作業可享優惠價港幣$108、中學補充套裝低至半價、National Geographic STEM教材更低至8折。
網上書展五大優惠連環送
除了年度網上書展限定優惠，今屆網上書展更同步推出「五大優惠連環送」，讓上班族父母們在家輕鬆購買補充練習的同時，更能享盡各種優惠，幫子女提升學業成績。
- 購買任何產品，即送【PNKids兒童多種維他命軟糖（體驗裝）】。
- 購物滿港幣$500，憑PayMe快閃優惠券*並以PayMe付款即扣減港幣$10及免費送貨。（限首8,000張訂單）
- 購物滿港幣$700，可獲贈【香港書展2024電子門票】兩張（限首250張訂單）及【2024樂思書展攤位現金券（價值港幣$700）】。
- 購物滿港幣$900，可享額外95折優惠；滿港幣$1,200，可享額外9折優惠。
- 購物滿港幣$1,500，即送【史丹福游泳學校暑期體驗班（換領券）】及【National Geographic STEM玩具（款式隨機）】。（限首200張訂單）
*須註冊成為PayMe用戶方可在PayMe App下載優惠券並享用優惠。
獨家優惠
凡購物滿港幣$600，於付款前輸入優惠碼「BF24N」，即可減港幣$20。
樂思2024年網上書展
日期：6月27日至8月11日