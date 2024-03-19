蚊香有毒嗎？ 盤點5款常用驅蚊產品正確使用法

驅蚊｜蚊香原來最毒？ 盤點5款常用驅蚊產品正確使用法

為了防止蚊蟲侵擾，坊間有不少驅蚊產品專門對付蚊蟲，但是並非每一款驅蚊產品都適合所有年齡層使用，需要以正確的方法才可以保障使用者的健康與安全。以下就盤點5款常用驅蚊產品正確使用法，驅蚊的同時還需要注意安全！

驅蚊｜安裝蚊帳/蚊網 在眾多驅蚊產品中，具有防禦效果的蚊帳或蚊網適合任何年齡層使用，而且能夠從物理方面阻隔蚊蟲侵擾，屬於特別有效的驅蚊方法。不過需要注意蚊帳或蚊網會否有破損的地方，以防漏網之「蚊」的出現。

驅蚊｜防蚊噴霧 如果需要出入潮濕或叢林地區，那麼便需要預先使用防蚊噴霧保護自己，而晚上出門或到水邊遊玩亦同樣，使用防蚊噴霧可以有效驅趕蚊蟲。但是使用的時候需要避免直接噴在臉上，以免造成過敏。 如果6個月至1歲的小朋友使用的話，建議先噴在衣物、BB車、BB床等物品上，而1歲以上的小朋友則可以直接接觸在皮膚，噴在手臂、雙腿、頸部等容易被蚊蟲叮咬的位置即可。

驅蚊｜電蚊香/液體電蚊香 若果已經在家中安裝蚊網卻仍會受到蚊蟲滋擾，可以使用點蚊香來攻擊蚊子。而電蚊香的主要成分為除蟲菊精類，以毒性較低的人工合成殺蟲劑來攻擊蚊子神經，從而有效殺害蚊蟲，而且對對人類造成的影響相對上不大。 使用的時候建議需要開窗通風，以免長時間在封閉狀態下使用，讓小朋友、孕婦、老人家等在高濃度的化學劑下生活。同時需要將驅蚊產品放在嬰兒話小朋友接觸不到的位置，避免他們誤放入口，造成中毒。

驅蚊｜藥油 有些人會使用味道刺鼻的藥油來驅趕蚊蟲，例如花露水、白花油、香茅油等。這些藥油大部份都含有薄荷醇、樟腦等成分，用起來很清涼，而且確實存在蚊子討厭的氣味。但薄荷醇的含量愈高，對皮膚的刺激性便會愈強，因此盡量避免用於嬰幼兒、孕婦及老人家等皮膚較脆弱的人士身上。