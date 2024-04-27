親子好去處 | 屯門公園、東岸公園等六大香港親子公園 遊樂設施新淨好玩

每逢假日，家長最煩惱就是應該帶小朋友去哪裡放電呢？香港有各式各樣的親子公園，而且越開越多，也越來越好玩。親子公園有別於一般遊樂場，除了基本的兒童遊樂設施，親子公園的設計亦會考慮不同年齡人士的需要，適合家庭一起享受。本文精選八個香港親子公園，不僅有好玩的遊樂設施，更有優美的公園環境，部分是新落成的公園，值得一去！

屯門公園兒童遊樂場

1.屯門公園兒童遊樂場 屯門公園無障礙兒童遊樂場於2018年12月啟用，分為南北兩部分，共有七個遊玩主題區：山丘地帶、音樂感官、光影荷花、爬蟲樂園、旋轉地帶、獵蛋樂園、感官地帶，適合2至12歲兒童。遊樂設施多達19個，除了基本的滑梯設施，也有彈床、平衡轉盤、傳聲筒、嬉水設施、攀爬塔、繩網、氹氹轉、 攀爬石山、沙檯等等。 地址：屯門鄉事會路

葵芳新都會廣場

2.葵芳新都會廣場 位於葵芳新都會廣場L5有一個歷奇公園，一直深受小朋友歡迎。為豐富公園設施，上年9月一度閉關進行改善工程，現在已正式重開，帶來了全新蘑菇主題的公園，有高挑戰性的遊樂設施、低體力消耗區和感官體驗區。公園設置很多休息區，方便家長在旁等候。 地址：香港葵涌興芳路223號

卑路乍灣海濱長廊公園

3.卑路乍灣海濱長廊公園 卑路乍灣海濱長廊公園鄰近堅尼地城站，前身是公眾貨物起卸區，估地約5 900平方米。經過多個月的建造工程，卑路乍灣海濱長廊公園於2020年10月正式對外開放，成為熱門的假日好去處。長廊公園可以觀賞到日落景色，更有小朋友喜受的遊樂設施，當中的活動平台可以讓市民隨意移動卡板，組合成兒童嬉戲的地方。 地址：卑路乍灣海濱長廊位於堅尼地城城西道 （堅尼地城港鐵站 C 出口向海濱步行約六分鐘）

東岸公園

4.東岸公園 東岸公園也是近年新落成且非常受歡迎的公園之一，皆因它既是親子公園，也是寵物物公園，設備相對齊全。而且設計新穎，有很多藝術裝置，適合打卡。小朋友可以在公園內玩平衡車、滑板等等，絕對可以玩上半日。 地址：炮台山屈臣道以西

慈雲山歷奇樂園

5.慈雲山歷奇樂園 年紀較大或喜歡刺激感的小朋友，一定會喜歡位於慈雲山中心的歷奇樂園。樂園有大型繩網陣、嬉水裝置、兩層高的巨型滑梯、彈牀。雖然樂園內的大部份裝置比較適合6歲或以上小童，但樂園仍設有適合2-5歲小朋友的遊樂設施，例如滑梯、爬行隧道、森巴鼓等等。如有意到訪的家長要留意開放時間，公園每日有2次清潔時段，分別是中午12時至下午1時，以及下午3時至4時，樂園逢星期一關閉。 地址: 九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心5樓 開放時間：10:00-18:00 (逢星期一關閉)

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