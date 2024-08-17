親子staycation分享：華麗海灣酒店 性價比之選

暑假又是親子出遊的好時節，不想周車勞頓外遊，也可考慮留港staycation！家庭成員多，想追求空間、又想有泳池、有自助餐，仲要性價比高！正值暑假，以為這樣的要求下，消費一定很高？結果分分鐘比一張機票還要便宜，不妨參考一下吧。
一家2大4小連寵物烏龜，一齊浩浩蕩蕩出發，這次選的是位於汀九的「華麗海灣酒店」（前身：汀蘭居），因家庭成員多，選擇了2間有廳有房的家庭套房，平均$500-$700左右一晚（視乎日子），一家人住4日3夜，房租合共$5000左右，價錢算相當抵玩。
酒店設施有泳池，屬半露天形式，唔會太熱，水溫也不太冷，還有2隻船仔供小朋友玩樂。泳池附近有條小樓梯，可通往小沙灘及石灘，有不少蟹仔，小朋友看到自然感新奇。
因為住的日數長，不想帶上太多衣物下，自助洗衣及乾衣機的設施就最吸引。酒店內洗衣$20一次30分鐘（只可以入$5銀幣），忘了帶洗衣粉可以到前台買洗衣珠。乾衣機付$5會乾8分鐘，前台建議一個家庭大概$20乾衣左右。
酒店餐廳有落地大玻璃，可以對著海景享用自助餐，日落景色優美，餐廳外有走廊可以影相，有打咭位，還有一個戶外小型遊樂設施。自助餐晚餐只需$138一位，有熱食，冷盤，水果及少量甜品，有果汁及茶等，還可以另加$90-120左右，有牛扒，有海鮮可加配。食物水準不錯，性價比算高。餐廳有早、午、下午茶及晚餐，留在酒店都唔怕餓親。
正值暑假旺季，自助餐價錢和平時在大商場餐廳食個晚餐都差不多價錢。酒店有零食機，有蒸餾水機，不算天價，有需要都可以購買。酒店鄰近荃灣，到市區亦相當方便，的確適合一家大小，最緊要是小朋友們玩得開心！