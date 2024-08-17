親子staycation分享：華麗海灣酒店 性價比之選

暑假又是親子出遊的好時節，不想周車勞頓外遊，也可考慮留港staycation！家庭成員多，想追求空間、又想有泳池、有自助餐，仲要性價比高！正值暑假，以為這樣的要求下，消費一定很高？結果分分鐘比一張機票還要便宜，不妨參考一下吧。

一家2大4小連寵物烏龜，一齊浩浩蕩蕩出發，這次選的是位於汀九的「華麗海灣酒店」（前身：汀蘭居），因家庭成員多，選擇了2間有廳有房的家庭套房，平均$500-$700左右一晚（視乎日子），一家人住4日3夜，房租合共$5000左右，價錢算相當抵玩。

酒店設施有泳池，屬半露天形式，唔會太熱，水溫也不太冷，還有2隻船仔供小朋友玩樂。泳池附近有條小樓梯，可通往小沙灘及石灘，有不少蟹仔，小朋友看到自然感新奇。