農曆新年2024｜衣櫃、廚房、浴室 家居5個地方去舊迎新

臨近農曆新年，當然要大掃除去舊迎新，將家居不必要的物品都「斷捨離」！以下就為大家整理了家中5個重點地方「斷捨離」清單，不妨按照清單去舊迎新，迎接美好的新年吧！
斷捨離清單｜睡房／衣櫃
睡房和衣櫃屬於個人的小天地，亦屬於最多回憶的地方，所以「斷捨離」重點在於已經破損、用舊的物品。一些有紀念價值的東西，例如明信片、書信等則可用箱子裝起回憶用。
1.兩年沒穿過的衣服/ 戴過的帽子
2.用舊的拖鞋
3.發黃的枕頭／好久沒用的被子
4.失去鬆緊、破洞或只剩一隻的襪子
5.鬆鬆垮垮的內衣褲
斷捨離清單｜睡房／衣櫃
6.已經破爛的衣架
7.兩年沒用過的眼鏡
8.好久沒戴／已經變色的首飾
9.不舒服的家居服／睡衣
10.發黃的舊T恤和外套
11.活動紀念T恤、舊校服等
12.脫皮、斷裂或捲邊的皮帶
13.已經不會抱的毛公仔
斷捨離清單｜書房／書桌
書房或書桌一般都是較有條理或平日就會收拾的地方，因此「斷捨離」時可以集中在廢棄或沒用的物品上。
1.廢棄的門票／收據
2.舊錢包
3.過期的優惠券
4.沒用／壞掉的數據線
5.沒用的舊電腦、舊電話
6.去年的日曆
7.已經斷墨的筆
8.舊課本
9.淘汰的手機殼
10.兩年都沒看過的書
11.不知道新舊的電池
12.沒有用處的活動紀念品
13.過期的藥
14.沒用的複印資料
15.過期的會員卡
斷捨離清單｜廚房
廚房看似沒有太多東西需要「斷捨離」，但卻在雪櫃、儲物櫃等地方暗藏各種需要丢棄的東西，特別是過期食物或調味料，如果不小心吃了只會對身體帶來壞影響！
1.舊抹布／百潔布
2.好久沒用／過期的調味料
3.外賣送的一次性餐具
4.有缺口的碗碟
5.過期／買了好久都沒吃完的零食
6.閒置很久的小電器
7.囤積用的膠袋
8.放在冰格好久都沒吃過的食物
9.冰格裡的冰袋、雪種
10.好久沒用的鍋具
斷捨離清單｜浴室／梳妝枱
浴室和梳妝枱的物品通常會定期更換，但當中若有不合適的物品，通常會閒置或收起，因此會囤積不少過期品，建議可以狠心一點，不合適就不要考慮價格，丢掉或轉讓給其他人吧！
1.過期的試用裝
2.貴但已過期的化妝品／護膚品
3.使用超過2個月的牙刷
4.久未更換的擦手巾／擦身毛巾
5.放置很久但不會再用的洗頭水、沐浴露
6.開封1年沒用完的防曬
7.因味道而閒置的香水
8.不好看的唇膏
9.半乾的睫毛膏、眼線液
10.生鏽的髮夾
11.沒彈力的橡筋
12.不鋒利的修眉刀、指甲鉗、剪刀
13.閒置的洗面機、美容儀器
14.戴後不舒服的隱形眼鏡
15.用了好久的的美妝蛋、粉撲、化妝掃
斷捨離清單｜露台／雜物房
露台或雜物房雖然並非每個家庭都有，但如果家中也有以下物品，不妨都作出「斷捨離」吧！
1.已經枯萎的植物
2.用了好久的拖把
3.掉毛／炸毛的掃把
4.生銹／壞掉的五金工具和小零件
5.閒置的健身儀器