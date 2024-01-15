農曆新年2024｜衣櫃、廚房、浴室 家居5個地方去舊迎新

新年斷捨離清單｜衣櫃、廚房、浴室 家居5個地方去舊迎新

臨近農曆新年，當然要大掃除去舊迎新，將家居不必要的物品都「斷捨離」！以下就為大家整理了家中5個重點地方「斷捨離」清單，不妨按照清單去舊迎新，迎接美好的新年吧！ 斷捨離清單｜睡房／衣櫃 睡房和衣櫃屬於個人的小天地，亦屬於最多回憶的地方，所以「斷捨離」重點在於已經破損、用舊的物品。一些有紀念價值的東西，例如明信片、書信等則可用箱子裝起回憶用。

1.兩年沒穿過的衣服/ 戴過的帽子

2.用舊的拖鞋

3.發黃的枕頭／好久沒用的被子

4.失去鬆緊、破洞或只剩一隻的襪子

5.鬆鬆垮垮的內衣褲

斷捨離清單｜睡房／衣櫃 6.已經破爛的衣架

7.兩年沒用過的眼鏡

8.好久沒戴／已經變色的首飾

9.不舒服的家居服／睡衣

10.發黃的舊T恤和外套

11.活動紀念T恤、舊校服等

12.脫皮、斷裂或捲邊的皮帶

13.已經不會抱的毛公仔

斷捨離清單｜書房／書桌 書房或書桌一般都是較有條理或平日就會收拾的地方，因此「斷捨離」時可以集中在廢棄或沒用的物品上。 1.廢棄的門票／收據

2.舊錢包

3.過期的優惠券

4.沒用／壞掉的數據線

5.沒用的舊電腦、舊電話

6.去年的日曆

7.已經斷墨的筆

8.舊課本

9.淘汰的手機殼

10.兩年都沒看過的書

11.不知道新舊的電池

12.沒有用處的活動紀念品

13.過期的藥

14.沒用的複印資料

15.過期的會員卡

斷捨離清單｜廚房 廚房看似沒有太多東西需要「斷捨離」，但卻在雪櫃、儲物櫃等地方暗藏各種需要丢棄的東西，特別是過期食物或調味料，如果不小心吃了只會對身體帶來壞影響！ 1.舊抹布／百潔布

2.好久沒用／過期的調味料

3.外賣送的一次性餐具

4.有缺口的碗碟

5.過期／買了好久都沒吃完的零食

6.閒置很久的小電器

7.囤積用的膠袋

8.放在冰格好久都沒吃過的食物

9.冰格裡的冰袋、雪種

10.好久沒用的鍋具

斷捨離清單｜浴室／梳妝枱 浴室和梳妝枱的物品通常會定期更換，但當中若有不合適的物品，通常會閒置或收起，因此會囤積不少過期品，建議可以狠心一點，不合適就不要考慮價格，丢掉或轉讓給其他人吧！ 1.過期的試用裝

2.貴但已過期的化妝品／護膚品

3.使用超過2個月的牙刷

4.久未更換的擦手巾／擦身毛巾

5.放置很久但不會再用的洗頭水、沐浴露

6.開封1年沒用完的防曬

7.因味道而閒置的香水

8.不好看的唇膏

9.半乾的睫毛膏、眼線液

10.生鏽的髮夾

11.沒彈力的橡筋

12.不鋒利的修眉刀、指甲鉗、剪刀

13.閒置的洗面機、美容儀器

14.戴後不舒服的隱形眼鏡

15.用了好久的的美妝蛋、粉撲、化妝掃