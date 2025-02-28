運動加劇小朋友濕疹徵狀？本地團體冀打破濕疹迷思 醫生鼓勵多做運動

在香港，平均約5名兒童就有1位患有濕疹，6歲的Bella正是患者之一。Bella自小深受濕疹的困擾，濕疹引致的紅疹及痕癢不但影響她常生活，更成為她參與運動的阻礙。

Bella爸爸憶述每當夏天較為炎熱時，做完運動後Bella的皮膚都會泛紅，伴隨而來的是皮膚乾燥、痕癢，甚至疼痛等各種不適。為了降低Bella濕疹發作的機會，Bella爸爸媽媽以往都盡可能減少她接觸運動的機會。

不過，在日前由凝動香港體育基金舉辦的「運動心膚Club」照顧者健康資訊講座中，香港中文大學兒科學系臨床專業顧問醫生及實務教授韓錦倫醫生，以及仁安醫院過敏中心副總監蔡宇程醫生均表示，的確不少家長都因為運動令小朋友出汗，繼而刺激皮膚，便誤以為做運動必然進一步加劇小朋友的濕疹情況。