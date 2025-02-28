運動加劇小朋友濕疹徵狀？本地團體冀打破濕疹迷思 醫生鼓勵多做運動

在香港，平均約5名兒童就有1位患有濕疹，6歲的Bella正是患者之一。Bella自小深受濕疹的困擾，濕疹引致的紅疹及痕癢不但影響她常生活，更成為她參與運動的阻礙。
Bella爸爸憶述每當夏天較為炎熱時，做完運動後Bella的皮膚都會泛紅，伴隨而來的是皮膚乾燥、痕癢，甚至疼痛等各種不適。為了降低Bella濕疹發作的機會，Bella爸爸媽媽以往都盡可能減少她接觸運動的機會。
不過，在日前由凝動香港體育基金舉辦的「運動心膚Club」照顧者健康資訊講座中，香港中文大學兒科學系臨床專業顧問醫生及實務教授韓錦倫醫生，以及仁安醫院過敏中心副總監蔡宇程醫生均表示，的確不少家長都因為運動令小朋友出汗，繼而刺激皮膚，便誤以為做運動必然進一步加劇小朋友的濕疹情況。
醫生講座釋除家長疑慮 適量運動有助紓緩濕疹
然而兩位醫生提醒家長，適量運動配合適合的天氣及環境，不但有助小朋友放鬆身心，更會紓緩濕疹的徵狀，蔡醫生指︰「現在有更多研究顯示，適當的運動會對皮膚好，甚至能夠改善濕疹。」韓教授補充指︰「有很多臨床證明適量運動對敏感症患者各方面都有好處。除了醫生用藥之外，亦建議家長生活上都可以作出調整，例如日常讓小朋友多做運動。」此外，兩位醫生在講座先後分享治療濕疹的各種方法，以及釐清家長們對於濕疹的常見誤解。
以濕疹兒童為對象 推出室內運動課程
除了是次健康資訊講座，由凝動主辦、香港交易所慈善基金資助的「運動心膚Club」兒童運動計劃，同時亦為參與家庭提供合適的運動體驗及實用資訊。「運動心膚Club」為濕疹兒童特別挑選合適的運動項目，包括︰帶式欖球、舞蹈、飛鏢、花式跳繩等，大多都是在室內冷氣場地進行，以減輕家長的擔憂。這是凝動首次為受濕疹及其他皮膚問題困擾的兒童推出專屬運動課程，並特別邀得醫生、臨床心理學家、大學講師組成專業顧問團隊，冀望打破家長對於濕疹孩子不適宜參與體育活動的迷思，鼓勵他們建立運動習慣。
同屬「運動心膚Club」計劃顧問的兩位醫生指，計劃為濕疹兒童提供一個合適運動的環境及平台，蔡醫生表示︰「『運動心膚Club』有各式各樣運動項目供小朋友參與，能夠為他們提供一個契機及安全且舒適的環境，培養做運動的習慣。」
Bella爸爸媽媽其實深明運動對於孩子的好處，因此知悉計劃無論在項目抑或環境上都有別於其他運動課程，遂為一對子女報名參加。參加計劃後，Bella爸爸媽媽大讚Bella更樂於運動，對運動明顯沒有以前那麼抗拒，多做運動後更改善了女兒的睡眠質素。除此之外，通過計劃Bella爸爸媽媽有機會結識更多同路人，與他們交流照顧心得，加上由專業人士主持的照顧者講座，「我們以前都會擔心運動出汗令濕疹更易發作，但醫生在講座解釋適當運動反而有助康復，重點其實是注意運動前後的護理。」
醫生分享運動前後護理貼士
韓醫生以游泳為例，建議患有濕疹的小朋友可於游泳前先於患處塗一層保護自己的油性潤膚膏，亦需注意游泳時長避免超過3小時，游泳後則應盡快沖洗乾淨，再塗上護膚產品保護患處。至於蔡醫生則建議父母為小朋友帶備替換衣物，同時運動後應立即使用濕毛巾印走汗水，並清洗乾淨衣物，以免滋生細菌。