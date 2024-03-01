霉菌清潔丨牙膏、梳打粉、漂白水、酒精洗手盆去霉(有片)

香港天氣在春天至夏天潮濕多雨，霉菌往往是家居難以避免而不想看到的東西。浴室的磁磚和洗手盤的白膠邊更是霉菌（英文︰Mold）重災區之一。若發現霉菌或黴菌的出現，便應立即處理及清潔，否則便會不斷擴大，影響家居衛生。 要有效地杜絕霉根、黴菌，除了重新鋪設膠邊外，更可以用活用牙膏、梳打粉、漂白水、酒精等，簡單輕鬆的DIY方法自行處理，要把這個不速之客清除，就要留意以下方法！ ▼磁磚、洗手盆白邊DIY除霉方法▼

1. 主要清潔劑 : 漂白水 / 雙氧水 工具: 漂白水 / 雙氧水、膠夾(舊隱形眼鏡夾)、掃 / 牙刷、廚房 把弄成條狀的棉花或廚房紙沾上沒有稀釋的漂白水 / 雙氧水貼於有霉漬的位置，再用掃沾上更多的漂白水 / 雙氧水，直到全部位置的棉花或廚房都沾滿漂白水 / 雙氧水為止，再靜止2小時。 如情況未如理想，可再按需要再補加漂白 / 雙氧水水直到效果滿意為止，但一般情況下三、四小時，已能有潔白的效果。效果滿意後，可把廚房紙 /棉花除去，再用清水冲洗和抹乾便可。

2. 主要清潔劑 : 稀釋硼砂再攪拌均勻 (比例一湯匙硼砂:2L的清水稀釋) 工具: 少量硼砂、清水、掃 / 牙刷 、清潔膠手套及護眼罩等。 把稀釋硼砂清潔劑直接擦 / 掃到霉漬的位置，再閒置半小時，然後用清水冲洗乾淨和抹乾便可。 溫馨提示: 由於過度吸入(包括皮膚接觸)硼砂會對人體有害，所以使用時務必要使用手套。

3. 主要清潔劑 : 酒精 工具: 消毒酒精盛載器具、廚房紙及掃 / 牙刷。 酒精除了可以消毒雙手，同樣也有除霉的效能，但使用酒精除霉的同時，切勿用噴瓶噴灑在霉菌位置，因為當中的衝擊力會使黴菌的孢子同時散落到其他地方，再令受染範圍擴散，所以務必要用器具盛載酒精，再用廚房紙覆蓋受霉位置及抹 / 拭，閒置2小時除去便可。

4. 主要清潔劑 : 梳打粉和白醋 工具: 梳打粉、白醋、噴壺、廚房紙及掃 / 牙刷 先把梳打粉塗抹到霉菌/黴菌的地方，再把白醋直接噴灑，並把已摺疊的廚房紙條覆蓋後再度噴灑，靜置2小時再除去沖刷和抹乾便可。

5. 主要清潔劑 : 牙膏和梳打粉 工具: 牙膏、梳打粉、掃 / 牙刷 牙膏除了可以清潔牙齒，更是磁磚 / 洗手盆除霉的好幫手，首先把牙膏塗抹在霉點滋生的地方，再加一些梳打粉擦拭靜止片刻，並用清水洗刷，黑色的霉點便可消除，還回磁磚 / 洗手盆的光亮潔白