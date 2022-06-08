首個北歐教育基地進駐本港

日前啟蒙教育大樓正式建立，大樓高達6層，空間寬闊，其中三樓至天台是會舉辦北歐課程的北歐教育中心；而地下至二樓則為啟蒙創新幼稚園。兩者均可以為小朋友提供多元化課程及學習活動教育資源與服務，更成為本港首個北歐教育基地。

導師以簡單的素材讓小朋友發揮創意，製作獨一無二、屬於自己的藝術品。

北歐教育中心校董Alan Ng更指，啟蒙教育大樓將為3至12歲學童提供全人教育課程，內容經世界級學者研究數據支持，結合大量Ed-tech(教育科技)的運用，以尊重孩子、培養愛心、激發潛能，以及啟發思維作為宗旨。同時，希望以全球處於領先地位的北歐教育，以自主、創新、協作、寓學於玩、世界公民為特色，培育小朋友建立心廿一世紀必備技能。

啟蒙創新幼稚園校董YongYan Liu指，這幾年社區發展愈來愈需要幼稚園服務，因此，鵝頸橋街坊福利會便提供了建立啟蒙創新幼稚園的機會。她更稱，啟蒙教育大樓所舉辦的課程都是直接揀選了芬蘭、瑞典、丹麥、挪威和冰島五個北歐國家的政府推廣及支持的教育項目。

芬蘭科學小工場

課程深度應用芬蘭獨特STEAM教學法，以故事代入、玩樂形式探索自然科學。讓3至9歲小朋友每堂課會動手完成2至3個圍繞不同科學故事主題的趣味科學實驗，並運用各種科學思維模式幫助故事主人翁解決科學難題。

芬蘭運動場

本課程以發展六大技能為本，針對3至8歲小朋友身體運動發展階段而設計。由導師帶領完成各種遊戲和挑戰，一方面鼓勵小朋友通過各種有目標性的身體動作，認識並解決自己身體的疑難；另一方面激發小朋友的創造力，發展他們的大腦功能。

丹麥寫作室

在導師的引導下，5至12歲小朋友通過多媒體形式，學習創作不同種類的書籍和故事主題，培養他們的創造力及想像力。導師將以北歐的開放式教育方法，幫助小朋友在創作中提高讀寫能力。寫作室更為全球書籍分享帶來機會，小朋友將可創建專屬自己的多媒體書庫，與本地甚至全球學童，在線上線下的讀書會分享自己的作品。

新興運動協會教玩芬蘭木棋及瑞典國皇棋

最特別的是位於天台的戶外活動，指定時段還有新興運動協會的專業教練在場教小朋友玩這兩項既有趣又充滿北歐特色的戶外活動。

挪威3D模型設計室

6至12歲小朋友可發揮想像力，動手構建和設計3D模型，並用AR科技呈現作品。此課程不但可提升孩子的3D空間思維和創造力，更可培養孩子以設計科技解決日常問題的興趣。

瑞典情商學堂

在充滿故事趣味的學習環境，以及與導師的討論中，3至8歲小朋友可享受多媒體學習的樂趣，化身為故事內的角色，輕鬆地在遊戲和現實之間展開對話，從而認識各種各樣的情緒，培養理解和管理自己和他人感受的社交情商。

瑞典童書閱覽室及Bring Me a Book讀書活動

家長和小朋友可到瑞典童書閱覽室閱讀，或參與親子讀書活動。慈善機構 Bring Me a Book更會派出經驗豐富的讀書導師，講讀北歐童話書。

啟蒙教育大樓

地址：跑馬地景光街14號