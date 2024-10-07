《全港青年AI MASTER 應用科技創意大獎》 讓生活更加美好 立即參加展現AI才華

隨著科技高速發展，AI人工智能成為近年最熱門的話題。為促進人工智能與日常生活的融合，由香港應用科技研究院主辦，香港資優教育學苑合辦的《全港青年AI Master應用科技創意大獎》，現正接受報名，歡迎全港中學生組隊參加。

《全港青年AI MASTER 應用科技創意大獎》是為STEAM教育工作者提供的交流平台，並希望引發中學生對AI的好奇心，讓他們學習應AI相關的知識，激發同學的創新思維，鼓勵他們應用AI人工智能以解決各種問題。比賽以「AI For Better Living」為主題，分初中組（中一至中三）及高中組（中四至中六）兩組別，每支參賽隊伍須由一名導師及二至六名學生組成，有意參加的隊伍可於2025年1月17日下午5時前經網上登記平台報名，成功報名的隊伍以收到確認電郵作準。比賽的得獎隊伍將獲得獎杯、獎狀及由鵬程慈善基金贊助的奬學金，總值港幣70,000元；得獎者亦將被提名透過「尖子培育計劃」參加香港資優教育學苑學員甄選。此外，得獎的學校或團體，將獲由Contex送出的65寸電視一部。