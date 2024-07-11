【樂思2024書展優惠大放送全壘打】首賣全新書目八折+補充套裝半價起 線上線下連環賞 參加大抽獎贏最新iPad！

一年一度香港書展即將來了！各位同學，無論上一學年的考試成績好與否，都應該以積極的態度面對，趁著暑假，多加練習，為下學年作好準備。猶如奧運選手般乘風破浪，無懼挑戰，秉持「練習去愛．愛去練習」，必定能勇創佳績！
今年書展，樂思新書將會強勢列陣！多款補充練習將於書展首度登場，包括《眾課堂跟我學系列–排句成段》、《躍思Reading with Practical Skills (2nd Edition)》、《眾課堂領先數學–高階應試強化試卷（新課程版）》、《躍思Mathematics Three-Step Goal Training（New Syllabus Edition）》等。另外，樂思更推出書展限定購物賞，包括小學「新書及熱賣補充系列一律8折」、「小學套裝低至69折」、「半價換購指定補充」、「中學套裝低至半價」、「暑期作業$108/3本」等。
書展購物連環賞
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除了贈送豐富獎賞外，樂思還準備了額外新驚喜–《樂思愛練習大抽獎》，獎品超過4,000份，即抽即賞。顧客凡購物滿港幣$1,200，即可參加《樂思愛練習大抽獎》一次；購物滿港幣$2,400，更可享有兩次抽獎機會，餘此類推。參加者有機會贏取豐富獎品，包括最新11吋iPad Air（M2）乙部、英匯劍擊暑期班（價值逾港幣$2,000）、Snow & surf親子衝浪班（價值逾港幣$1,000）、Epson打印機、Blackleaf翻譯機、Millton護脊書包、BECKMANN護脊書包、馬百良益生菌及乳酸軟糖、PNKids多種維他命軟糖、AI課程等。買得越多，抽獎機會也越多，快把最新款iPad帶回家吧！
推廣生意的競賽牌照號碼：58877
優惠當然不只於香港書展，樂思年度網上書展已於上月27日率先開鑼，推出多項產品及獎賞優惠，包括限定自由配優惠$188/四本，購物滿指定金額可獲贈禮品等。詳細報道請瀏覽：>傳送門<
香港書展2024
地點：香港會議展覽中心
日期及時間：7月17至22日（上午十時至下午十時）及7月23日（上午九時至下午五時）
*展覽會關閉前45分鐘截止進場*
「樂思」攤位位置
樂思Pan Lloyds：3樓展覽廳3E-A02, A12, A22 攤位
躍思JumpStart：3樓展覽廳3C-C32 攤位
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樂思年度網上書展
日期：2024年6月27日至8月11日
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