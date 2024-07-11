【樂思2024書展優惠大放送全壘打】首賣全新書目八折+補充套裝半價起 線上線下連環賞 參加大抽獎贏最新iPad！

一年一度香港書展即將來了！各位同學，無論上一學年的考試成績好與否，都應該以積極的態度面對，趁著暑假，多加練習，為下學年作好準備。猶如奧運選手般乘風破浪，無懼挑戰，秉持「練習去愛．愛去練習」，必定能勇創佳績！

今年書展，樂思新書將會強勢列陣！多款補充練習將於書展首度登場，包括《眾課堂跟我學系列–排句成段》、《躍思Reading with Practical Skills (2nd Edition)》、《眾課堂領先數學–高階應試強化試卷（新課程版）》、《躍思Mathematics Three-Step Goal Training（New Syllabus Edition）》等。另外，樂思更推出書展限定購物賞，包括小學「新書及熱賣補充系列一律8折」、「小學套裝低至69折」、「半價換購指定補充」、「中學套裝低至半價」、「暑期作業$108/3本」等。