APP 「ALO父母心」與香港教育大學協作 助SEN學童家長為子女提供支援

2024年3月19日，「ALO 父母心」家長教育APP/數碼平台宣布與香港教育大學﹙教大﹚協作，為有特殊教育需要的學童﹙SEN學童﹚及其家長提供更多支援。適逢平台推出一周年，ALO父母心亦公佈將作出重大系統更新並擴展內容範疇， 其中包括與香港警務處合作推廣有關保護兒童的訊息。
與教大協作推出家長教育和特殊教育證書課程
把握「黃金期」為SEN學童提供支援
對於SEN學童而言，在「黃金期」即3至6歲期間如能盡早獲得識別及介入服務，對於他們融入主流教育體制至關重要。但香港現時對於SEN學童支援服務供不應求，而這情況令家長出現壓力，甚至因為照顧子女而出現情緒問題。ALO父母心今次與教大協作推出的家長教育和特殊教育證書課程極具認受性，而由教大頒發證書亦能給予家長肯定及鼓勵，學童亦能獲得家長適切的支援。
ALO父母心4.0版本與警務處合作推廣保護兒童訊息
同時提倡關注家長身心健康
推出以來，ALO父母心持續地收集各方的意見，一直致力拓展服務覆蓋範疇，當中包括政府不同部門及大學機構提供具權威性的內容，為社會上面對不同情況的家長提供所需協助。因應教育的最新需求，ALO父母心於 4.0加強版本中增設「國民教育」和「守法教育」範疇。除此之外，亦與香港警務處合作提供提防罪案警報等最新資訊，向社會大眾推廣有關保護兒童的訊息。
ALO父母心創辦人曾祥先生JP表示：「自2023年推出以來，ALO父母心不知不覺已經投入服務一年。多得同事們的努力以及社會各界對我們的支持和鼓勵，ALO父母心取得亮麗的成績，短短一年已吸引超過100間學校的參與之外、近期亦不斷收到不少校長及負責家長教育的老師主動聯絡我們期望盡快開通服務。但我們未有因而停步，持續地收集各方意見，致力改善平台內容的質與量、優化功能及用戶體驗，以及拓展服務覆蓋範疇。ALO父母心即將推出的4.0加強版本會增設『特殊教育』、『國民教育』和『守法教育』等範疇，並透過與不同伙伴合作，打造更具權威性的內容。其中，ALO父母心會與香港教育大學協作，以推出家長教育和特殊教育證書課程。另外我們亦非常感謝香港警務處與我們合作，向社會大眾推廣有關保護兒童的訊息。我期待ALO父母心能繼續連結社會各界，為下一代打造更愉快幸福的成長環境。」