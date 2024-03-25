APP 「ALO父母心」與香港教育大學協作 助SEN學童家長為子女提供支援

一眾主禮嘉賓主持「ALO父母心與香港教育大學組成策略性伙伴」啟動儀式，包括（左起）：家庭與學校合作事宜委員會 方奕展主席、九龍城民政事務專員 蔡敏君女士 JP、政府新聞處 陳偉偉處長、香港警務處沙田警區指揮官 梁子健總警司、香港教育大學 冼權鋒教授MH、「ALO 父母心」創辦人 曾祥先生JP 、教育局副局長施俊輝先生JP、香港警務處 刑事部支援科 余鎧均總警司、中央政府駐港聯絡辦新界工作部 黃展豪副

2024年3月19日，「ALO 父母心」家長教育APP/數碼平台宣布與香港教育大學﹙教大﹚協作，為有特殊教育需要的學童﹙SEN學童﹚及其家長提供更多支援。適逢平台推出一周年，ALO父母心亦公佈將作出重大系統更新並擴展內容範疇， 其中包括與香港警務處合作推廣有關保護兒童的訊息。

香港教育大學 冼權鋒教授 MH於活動上分享有關「 ALO 父母心」家長教育培訓合作介紹及如何協助基層學生展現才能的心得

與教大協作推出家長教育和特殊教育證書課程 把握「黃金期」為SEN學童提供支援 對於SEN學童而言，在「黃金期」即3至6歲期間如能盡早獲得識別及介入服務，對於他們融入主流教育體制至關重要。但香港現時對於SEN學童支援服務供不應求，而這情況令家長出現壓力，甚至因為照顧子女而出現情緒問題。ALO父母心今次與教大協作推出的家長教育和特殊教育證書課程極具認受性，而由教大頒發證書亦能給予家長肯定及鼓勵，學童亦能獲得家長適切的支援。



香港警務處 刑事部支援科 余鎧均總警司於活動上分享有關保護兒童訊息

ALO父母心4.0版本與警務處合作推廣保護兒童訊息 同時提倡關注家長身心健康 推出以來，ALO父母心持續地收集各方的意見，一直致力拓展服務覆蓋範疇，當中包括政府不同部門及大學機構提供具權威性的內容，為社會上面對不同情況的家長提供所需協助。因應教育的最新需求，ALO父母心於 4.0加強版本中增設「國民教育」和「守法教育」範疇。除此之外，亦與香港警務處合作提供提防罪案警報等最新資訊，向社會大眾推廣有關保護兒童的訊息。

ALO父母心創辦人曾祥先生JP於活動上致詞