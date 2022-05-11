KEEN四大聯乘親子涼鞋

Newport x New Acoustic Camp 結合音樂、露營、烹飪等活動概念的於一身的日本New Acoustic Camp，今次利用群馬縣NAC音樂祭的翠綠草原融入鞋面，主打綠色的鞋面極具山林feel，非常適合出門踏青玩樂去。

Newport x Gravityfree 同樣來自日本的Gravityfree，以動物為設計靈感，將圖案拼貼設計帶來和諧歡樂的畫面，同時希望喚醒更多人對動物及自然環境的關注。

KEEN x Outdoor Afro 美國非牟利組織Outdoor Afro致力為更多黑人小孩提供資源及機會學習游泳。童裝Newport H2加厚拱形後跟足弓，承托力好；它以黃色為主調，加入橙紅混色及藍色細節，充滿活力與陽光氣息。