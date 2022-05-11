KEEN四大聯乘親子涼鞋

沙灘重開對熱爆的夏日絕對是一大好消息！帶小朋友到海灘玩沙游水，一雙可以穿梭水陸兩地的涼鞋不可或缺。今個夏季Keen推出四個聯乘作，全部以護趾鞋頭NEWPORT為基礎，配搭各款彩色織帶，不論露營、日常穿搭、海邊弄潮都讓雙腳感受舒適又涼快的夏日時光！
護趾鞋頭透氣度高
水陸兩用的NEWPORT，跟一般涼鞋最大分別是鞋頭密封設計，可保護小童的腳趾，家長不用擔心被別人踩到，或走路不小心踢到受傷；同時透氣性高、抓地力強及提供良好承托力的EVA鞋墊，家長大可放心讓子女享受戶外活動。
Newport x New Acoustic Camp
結合音樂、露營、烹飪等活動概念的於一身的日本New Acoustic Camp，今次利用群馬縣NAC音樂祭的翠綠草原融入鞋面，主打綠色的鞋面極具山林feel，非常適合出門踏青玩樂去。
Newport x Gravityfree
同樣來自日本的Gravityfree，以動物為設計靈感，將圖案拼貼設計帶來和諧歡樂的畫面，同時希望喚醒更多人對動物及自然環境的關注。
KEEN x Outdoor Afro
美國非牟利組織Outdoor Afro致力為更多黑人小孩提供資源及機會學習游泳。童裝Newport H2加厚拱形後跟足弓，承托力好；它以黃色為主調，加入橙紅混色及藍色細節，充滿活力與陽光氣息。
KEEN x leur logette
日本牌子leur logette 一直以碎花及喱士俘虜女性的心，童裝聯乘作品SEACAMP II CNX採用橡膠外底製作，更輕、更靈活，使小童無拘無束地度過炎夏！