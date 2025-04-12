KEEN涼鞋HYPERPORT H2新配色登場　推童裝系列供親子穿搭

炎夏將至，是時候為雙腳換上清爽的水陸兩用鞋履，迎接盛夏探險。美國戶外鞋履品牌KEEN為兼具輕量、防護與舒適機能的 HYPERPORT H2全新配色，除了涵蓋男、女裝，今夏更增設童裝系列。不論是大人於城市穿梭、水上歷奇，還是孩子於假日親子活動中自在玩樂，都能穩定支撐每步節奏，成為夏日出行的不二之選，一同開展屬於今夏的探索旅程。

HYPERPORT H2：輕量鞋身x快乾通爽

HYPERPORT H2 主打輕盈及全天候舒適腳感， Original Fit 設計提供足夠的腳趾活動空間，搭配輕量化 EVA 中底提供彈性緩衝，同時減輕步行時的壓力。快乾尼龍織帶鞋面、透氣內襯令你雙腳保持通爽舒適。無懼環境變化，盡情投入各類水陸戶外活動。

HYPERPORT H2 同步推出童裝系列，鞋款在成人版的快乾織帶基礎上，並貼心於幼童款式加入魔術貼設計，方便小朋友自行穿脫。加上輕盈鞋身，即使全日遊玩，仍能保持舒適透氣，成為小童暢快探索、自在奔跑的夏日好夥伴。