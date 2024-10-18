親母表姨媽等4大人連接虐毆 台南1歲半女童「翻白眼」死亡 被告稱「把她打正常一點」

在2019年台南，僅1歲半女童棠棠被未成年薛姓親母、20歲表姨媽薛彗昀、25歲表姨丈何耿賢及27歲李嘉偉虐待致死。李嘉偉供稱，當時覺得死者樣子「怪怪的」，遂「把她打正常一點」，聯同其餘3人連接毆打死者近2小時。台灣法院一審判薛彗昀及李嘉偉無期徒刑、何耿賢監禁18年及親母監禁13年。除了薛母之外，其餘3人認為刑罰過重上訴減刑。近日二審法官認為3人惡性重大，駁回上訴，維持原判。

與死者同住的27歲李嘉偉供稱，在2019年1月15日凌晨2點看見1歲半棠棠樣子「怪怪的」，遂使用「愛的小手」等物連續3小時暴打死者胸、腹及背部等身體部位，希望「把她打正常一點」。另外3人其後緊接加入，將棠棠毆打到清晨6點才停手，其後各自就寢。各被告在下午5點睡醒後，雖然發現棠棠體溫下降及反白眼，但仍視若無睹，繼續帶棠棠到卡拉ok唱歌。唱歌期間，各被告發現棠棠死亡後，商討如何卸責，直到晚上才將棠棠送醫。棠棠最終因大面積瘀傷，造成主動脈血液貯積於周邊組織中，引發低容積性休克而死亡。

謊稱女童被嬰靈附身 將女童與狗一同關入狗籠

案情指，未成年薛母在2018年與棠棠生父分手後，帶棠棠到台南投靠其表姐、表姐夫及朋友李嘉偉，5人同住屋檐下。患有思覺失調性人格障礙症的表姨媽薛彗昀稱棠棠被嬰靈附身，謊稱棠棠「晚上不能睡，每日只能吃1次奶，否則嬰靈會壯大，從而危害眾人」。李嘉偉及何耿賢為阻止棠棠入睡，會將棠棠摔在床板等地方，親生母親更加將棠棠與薛彗昀所飼養的幼犬，一同關在狗籠內。

一審法官認為李嘉偉、薛彗昀、何耿賢3人惡性重大，其中薛彗昀為主導者，李嘉偉則是痛毆女童手段最兇殘之人，判處2人無期徒刑、褫奪公權終身。何耿賢因在發現女童死亡後第一時間主張送醫，相較於其他2人，參與程度較低，念及何耿賢在團體迷思(Groupthink)下盲從犯案，判處18年監禁。生母薛女則因案發時未成年，經台灣少年法庭審酌後判處13年徒刑。除了薛母外，其餘3人認為刑罰過重上訴減刑。近日二審結果出爐，法官認為3人惡性重大，駁回上訴，維持原判。