親自設計｜UNIQLO UT展覽登陸銅鑼灣 打卡贏林明禎或P1X3L簽名UT

UNIQLO於03年首次推出印花T恤「UT」系列，多年來與藝術、音樂、電影、動漫等不同領域合作，將T恤化身成畫布，鼓勵大家展現自我。適逢UT即將迎來20週年，UNIQLO於銅鑼灣開設「UT 2022 #屬於你的UT故事」展覽，在展覽現場打卡，更有機會獲得林明禎或P1X3L親筆簽名及設計的UTme! UT。

展覽精選來自世界各地的跨世代潮流文化，打造6大UT主題區，包括「經典角色」、「藝術及設計」、「流行音樂」、「電玩動漫」、「日本文化」及「卡通系列」，當中也有最近大熱《SPY x FAMILY》UT系列，熱賣的「安妮亞」UT早前甫推出即被賣光，不過品牌預告該款UT即將再度上市，一眾粉絲記得留意。

為鼓勵大眾分享 #屬於你的UT故事，UNIQLO更特意準備驚喜禮遇，包括讓大眾親身體驗利舞臺旗艦店限定的UTme! 訂製服務，讓大家發揮創意，自行設計獨特T恤，另外更有機會獲得林明禎與人氣男團P13Xl親筆簽名及設計的UTme! UT。

第一重獎賞：免費打造專屬 UTme!

1.追蹤 @uniqlo_hk_macau Instagram專頁

2.於「UT2022 #屬於你的UT故事」展覽舉辦期間到展覽現場打卡，並透過UNIQLO官方Instagram限時動態內「Add Yours」功能的「Your UT Story」貼紙，將照片上傳及分享屬於你的UT故事

3.參加者請將賬戶設定為「公開」，最具心思及創意的100位參加者即有機會獲得免費打造專屬UTme! 乙件

第二重獎賞：甜美女神林明禎與人氣男團 P13Xl 親筆簽名及設計的 UTme! UT

1.完成上述第一重奏的3個步驟

2.於「UT 2022 #屬於你的UT故事」展覽舉辦期間於UNIQLO利舞臺旗艦店購買任何UT乙件，並到http://forms.gle/2rG57TgC2FiAuBdp8填寫簡單資料

3.最具心思及創意的20位參加者即有機會獲得林明禎或P1X3L親筆簽名及設計的UTme! UT乙件