觀塘新開日泰火鍋放題泰金鍋 $228起食120種食材 捕撈鮑魚＋流水蝦 任食9款煲仔飯

主打日泰火鍋的放題餐廳「泰金鍋」最近在觀塘新開業，餐廳以「名菜+火鍋」模式為賣點，共提供四個等級的火鍋套餐，最平$228起就能享用2小時任食多達120種食材的火鍋套餐，另外部分套餐更可任食8款煲仔飯，以及可以體驗捕撈新鮮鮑魚和海蝦，可謂有得玩又有得食，下文即睇詳情！

觀塘泰金鍋開業！抵食火鍋放題 泰金鍋的火鍋套餐分為四個等級，價格由$228 至 $478不等(全日同價)。必試餐廳內特設的活蝦池，凡惠顧B、C、D火鍋放題套餐（A餐 +$45升級）均可體驗捕捉鮑魚海蝦放題，提供新鮮的海蝦和鮑魚，大家可以親自體驗捕撈，感受到新鮮食材的美味。凡惠顧B級或以上火鍋套餐，即可體驗煲仔飯放題，多達9款地道煲仔飯即叫即做，如泡菜牛肉芝士煲仔飯煲仔飯、金銀蒜開邊蝦煲仔飯、泰式海南雞煲仔飯等都充滿特色！



泰金鍋另一賣點是有5款名菜鍋物，當中包括招牌農家回味雞煲、特色泰金烤魚煲、藤椒烤魚煲、濃湯花膠雞煲以及風生水起秘撈雞，吃完之後可以再加湯吃火鍋，風味滿分！任食的火鍋食材多達120款，包括高級肉類、新鮮海鮮，精選推介日本A5和牛肩胛 、美國產極選牛小排、新鮮沙白、原隻扇貝、本地桶蠔等，另外還有經典炸物和自助甜品，例如泰式榴槤炸彈、 吉列生蠔 、泰式炸蝦餅、泰國清邁炸豬皮等都值得一試！ 泰金鍋

地址：

觀塘觀塘道414號1亞太中心10樓

旺角彌敦道601號創興廣場6樓

荃灣大河道100號海之戀商場1樓1010號舖