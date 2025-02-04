觀音借庫2025｜蛇年開庫日期、借庫廟宇、借庫宜忌及步驟 附代客借庫+網上開庫詳情

每年的正月廿六日是觀音開庫的大日子，今年2025年蛇年的觀音借庫在西曆2月23日，不少廟宇都會舉辦公眾「觀音開庫」活動，以下介紹借庫宜忌及步驟 ，如果無法親身前往廟宇借庫，部分廟宇更提供代客借庫服務，即睇詳情！

2025年蛇年觀音借庫日期是2025年2月23日凌晨12時開始，即農曆正月廿六日，善信可於2月22日(周六)晚上開始前往各大廟宇，前排隊參與儀式。另外，如果向觀音借庫，需連續借庫和還庫至少3年，各位善信要留意啦！

根據華人廟宇委員會網頁，今年共有12間廟宇開放予公眾進行觀音借庫，包括香港區的大坑蓮花宮、香港仔天后古廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、筲箕灣天后古廟、筲箕灣譚公廟、灣仔玉虛宮（北帝廟）；以及九龍區的土瓜灣天后古廟、紅磡北帝古廟、紅磡觀音廟、深水埗三太子及北帝廟、深水埗天后廟及茶果嶺天后廟。而東華三院轄下則有上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮及油麻地社壇，共4間廟宇開放給公眾借庫。

信徒先在觀音衣寶，寫下借庫當天日期、借庫人全名、出生日期及住家地址。 在廟中點燃蠟燭，再上九支香，每次三支，之後奉上生果和鮮花。心中虔誠地向觀音菩薩祈求財運亨通，並承諾會於年底還願。添過香油後，便將觀音衣冠及紙寶化掉。往「金銀庫」取利是或紅咭紙財星令，把利是或紅咭紙放入錢包，象徵好運。記得在年尾還庫時，將這些物品連同紙寶一起歸還給觀音，以表達謝意和尊重。

如果未能親身到廟宇借庫外，華人廟宇委員會部分廟宇亦提供預約代客借庫，包括深水埗天后廟、茶果嶺天后廟、土瓜灣天后古廟、深水埗三太子及北帝廟，以及紅磡觀音廟。成功預約者可於觀音開庫後(即2月24日起)到相關廟宇領取借庫物品，詳情可與個別廟宇查詢。

觀音開庫2025｜東華三院網上「觀音開庫」活動

東華三院4間轄下廟宇，亦舉辦網上「觀音開庫」活動，善信毋須出門，仍能準時在農曆正月廿六「觀音開庫」正日借庫。不過要留意各廟設有服務登記上限，敬請留意及盡快登記。

網上「觀音開庫」活動安排：

1. 善信只需由即日起至正月廿五（2025年2月22日）正午12時期間，進入東華三院廟宇及祭祀服務網站，免費登記成為會員，並登入網站，揀選「登記廟宇服務」，便可在心水廟宇中選用網上借庫或代善信還庫服務。

2. 已登記借庫服務之善信，可以於乙巳年正月廿六子時（2025年2月22日）晚上11時起於東華三院廟宇及祭祀服務網站進行網上「摸庫」，並即時得知「摸庫」結果。是次網上「摸庫」全程可由善信親自進行，故此屆時東華三院並不會進行任何網上直播。如需於「觀音開庫」前進行還庫，善信亦可於網上登記，由本院代為進行。

3. 善信可選擇於乙巳年二月初一（2025年2月28日）至二月廿九（2025年3月28日）期間於開放時間內親自到所選廟宇憑確認電郵領取福物，或選擇以平郵方式寄送（因應福物涉及宗教物品或食品，受不同地區的海關因素影響，故此福物寄送只限香港本地，敬請留意）。如選擇郵寄，福物將會由乙巳年二月初一（2025年2月28日）起按登記先後次序寄出。

