試坐HINOTORI特急列車頭等座 2小時大阪直達名古屋體驗！高空暖桌涮涮鍋/名古屋名物味噌豬排

從大阪前往名古屋，除了選擇坐新幹線或乘坐高速巴士外，可考慮乘搭近鐵特急列車HINOTORI，由大阪難波直達名古屋只需2小時，座位亦十分舒適！記者今次試坐HINOTORI的高級車廂座席，即日來回食盡兩地美食！

近鐵特急列車 HINOTORI 頭等座實測

近鐵HINOTORI列車外型十分引人注目，鮮紅的外觀設計充滿豪華感，切合HINOTORI火鳥的形象。列車路線連接大阪與名古屋兩地城市，車程約2小時。想乘搭HINOTORI列車，只需在基本車費(2,860日圓)外另購特急券，標準車廂2,130日圓，高級車廂2,830日圓。若持近鐵周遊券，則可免去基本車費，只需支付特急券費用即可。

HINOTORI高級車廂座席均採並排三個座位的設計，非常寬敞。座椅採用獨特的「背殼式」設計，能調到最大傾斜角度，完美貼合人體。座位的真皮材質觸感柔軟，更具可調高度和角度的電動頸靠及伸縮式電動腿靠，讓乘客得以最舒適的姿勢放鬆休息。另外全車所有座位均配備電源插座及Wi-Fi，高級車廂更設個人閱讀燈，兩端車廂亦有自動販賣機提供自助咖啡與小吃，為商務乘客提供貼心出行體驗。高級車廂另一特點是地板結構經過加高設計，旅客可從大型玻璃窗欣賞到沿途美麗景色，令2小時車程亦不至乏味。