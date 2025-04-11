試坐HINOTORI特急列車頭等座 2小時大阪直達名古屋體驗！高空暖桌涮涮鍋/名古屋名物味噌豬排

從大阪前往名古屋，除了選擇坐新幹線或乘坐高速巴士外，可考慮乘搭近鐵特急列車HINOTORI，由大阪難波直達名古屋只需2小時，座位亦十分舒適！記者今次試坐HINOTORI的高級車廂座席，即日來回食盡兩地美食！
近鐵特急列車HINOTORI頭等座實測
近鐵HINOTORI列車外型十分引人注目，鮮紅的外觀設計充滿豪華感，切合HINOTORI火鳥的形象。列車路線連接大阪與名古屋兩地城市，車程約2小時。想乘搭HINOTORI列車，只需在基本車費(2,860日圓)外另購特急券，標準車廂2,130日圓，高級車廂2,830日圓。若持近鐵周遊券，則可免去基本車費，只需支付特急券費用即可。
HINOTORI高級車廂座席均採並排三個座位的設計，非常寬敞。座椅採用獨特的「背殼式」設計，能調到最大傾斜角度，完美貼合人體。座位的真皮材質觸感柔軟，更具可調高度和角度的電動頸靠及伸縮式電動腿靠，讓乘客得以最舒適的姿勢放鬆休息。另外全車所有座位均配備電源插座及Wi-Fi，高級車廂更設個人閱讀燈，兩端車廂亦有自動販賣機提供自助咖啡與小吃，為商務乘客提供貼心出行體驗。高級車廂另一特點是地板結構經過加高設計，旅客可從大型玻璃窗欣賞到沿途美麗景色，令2小時車程亦不至乏味。
限定高空暖桌涮涮鍋體驗
在前往名古屋之前，記者來到阿倍野HARUKAS 300觀景台。這座高300公尺的大樓是大阪著名地標，58樓的天空庭園每年冬季都推出限定活動「Kakomu de Kotatsu」，食客可以一邊俯瞰大阪城市全景，一邊享用熱騰騰的涮涮鍋。活動每年11月11日至翌年3月31日舉行，記者是次體驗的高湯涮涮鍋套餐，人均7,800日圓。天空庭園為半戶外區域，冬季時氣溫較低，活動會為每位食客準備暖桌，更提供日式棉襖禦寒。與親朋好友品嘗香氣四溢的涮涮鍋時，溫暖的氛圍令人猶如置身日式家庭中。
今年四月天空庭園更推出期間限定的黑毛和牛牛排 BBQ，料理體驗於即日起4月20日供應，不可錯過。
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阿倍野HARUKAS 300暖桌涮涮鍋體驗
地址：大阪市阿倍野區阿倍野筋1-1-43
體驗時間：平日16:00起/假日11:30起
觀景台營業時間：9:00 - 22:00
名古屋名物味噌炸豬扒
乘坐HINOTORI抵達名古屋後，記者直奔當地名店「矢場丼」(Yabaton)，品嚐名古屋名物味噌炸豬扒。這家店1947年開業，分店遍佈名古屋各地。厚切炸豬扒炸得酥脆，一點也不油膩。一口咬下肉汁滲出，搭配獨家秘製的味噌醬，味道濃郁，香氣十足，令人回味。
矢場丼 榮 松坂屋店
地址：名古屋市中區榮3-16-1松坂屋名古屋店南館10樓
營業時間：11:00-22:00