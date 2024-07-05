誠品優惠｜香港師生暑假限定「誠品校園券」7月15日前登記 高達$130購書優惠！

暑假將至，誠品香港由即日起至8.31（六）一連2個月，特別為全港師生推出【誠品校園券eslite Campus Coupon】，鼓勵大家在暑假期間都不忘閱讀。電子劵可用於誠品書店、誠品生活時光等店舖，7月15日前登記即有機會領取全數5張價值高達$130的「誠品校園券」，大家一於把握機會！

誠品暑假優惠！香港師生「誠品校園券」

想獲得「誠品校園券」，香港師生可憑已綁定【誠品 HK】APP的誠品會員帳戶，於迷誠品網頁登記申請「誠品校園劵」，申請過程需提供學校、年級&學生編號/教職員編號 及 英文全名，而優惠券將於成功登記後5個工作天內自動置入合資格會員帳戶內，於限期內使用4張電子券，將獲發額外HKD50電子劵乙張。另外更有教師限定優惠，憑有效教職員證至任一分店單筆消費滿HKD800，即可升等/登記成為金卡會員（原升等金卡會員門檻為HKD1,500）。



電子劵門檻及使用期

第一張HKD20，滿HKD100即可使用｜2024.7.01（一）至 7.20（六）

第二張HKD20，滿HKD100即可使用｜2024.7.21（日）至 8.03（六）

第三張HKD20，滿HKD100即可使用｜2024.8.04（日）至 8.17（六）

第四張HKD20，滿HKD100即可使用｜2024.8.18（日）至 8.31（六）

最終張HKD50，滿HKD200即可使用｜2024.9.02（一）至 9.30（一）