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2022-10-04 19:24:17

誠品尖沙咀店七週年慶 導演陳詠燊親自解構《飯戲攻心》劇情 創作歌手黃妍音樂會開唱+七週年現金券/7x倍積分賞/誠品書店滿額贈好禮

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今個十月，誠品尖沙咀店七週年慶即將開跑！邀文青們5至9/10齊聚誠品尖沙咀店，共度書香溝音樂的療癒時光！

今個十月，誠品尖沙咀店七週年慶即將開跑！邀文青們5至9/10齊聚誠品尖沙咀店，共度書香溝音樂的療癒時光！

誠品生活尖沙咀店以「時空匯流 經典新生」為定位，坐落於燈火不眠的維港，為港人提供一個多元有質感的閱讀環境，提升生活質感，而今年踏入第七個年頭，特別推出精彩藝文活動、限定商品優惠及限時禮遇，同慶尖沙咀店七週年盛事！

誠品尖沙咀店七週年慶 以療癒音樂揭開序幕

7/10是十月第一個星期五晚，誠品尖沙咀店將以療癒的音樂揭開七週年慶的序幕。悠樂谷於18:0019:00在誠品尖沙咀店3 mini forum登場，帶來一場身心放鬆的聲頻浴——被書香圍繞，聆聽頌缽美妙的聲頻，配合適度伸展、呼吸和冥想，在繁忙的一隅，療癒身心。20:0021:00，在同一個場地，一場音樂會延展輕鬆的氛圍，誠品特邀香港創作歌手黃妍，以動人聲線療癒樂迷，並與觀眾揭密她的「閱讀痕跡」——黃妍將分享多本有助走出困憂的書（如《解憂雜貨店》、《在咖啡冷掉前》等），希望大家靜心閱讀，在歌聲與文字中，找尋穿越混沌的力量，可能會慢慢找到安慰。

自癒之聲│悠樂谷 | 頌缽療癒體驗工作坊│活動單位：悠樂谷│日期：7/10（五）│時間：18:00 - 19:00│地點：尖沙咀店3/F mini forum│體驗優惠價： $180 報名方式：https://bit.ly/3SpjAF1 療癒之音│音樂會 | 誠品生活尖沙咀店7週年慶 序幕│演出：黃妍（香港創作歌手）│日期：7/10（五）│時間：20:00 - 21:00│地點：尖沙咀店3/F mini forum * 活動受條款及細則約束，Sony Music Entertainment HK Ltd 及誠品書店保留最終決定權

導演陳詠燊親身解構《飯戲攻心》電影劇情巧思

8/10（六）下午到傍晚，誠品尖沙咀店3mini forum驚喜不斷——14:0015:00，建築遊人許允恆分享遊走本地不同的新建築的經歷，讓大家以建築遊人的思覺，重新認識香港。15:0016:00，港漫動力最佳漫畫故事獎得主張漢華，帶著他八月新鮮出版的《這次真的拼命了》來到現場，將自己從事漫畫助理工作的多年的心路歷程，通過漫畫方式剖白於眾，希望作品在娛樂讀者以外，同時傳遞匠心之美。16:3017:15，壓軸出場的是窩心喜劇《飯戲攻心》導演陳詠燊！他將親身解構《飯戲攻心》電影劇情巧思，揭秘電影幕後趣事，影迷朋友切勿錯過！

作者分享會│《築覺VI：築遊香港》│講者：許允恆（建築遊人）│日期：8/10（六）│時間：14:00 - 15:00│地點：尖沙咀店3/F mini forum 作者分享會│港漫新作《這次真的拚命了》│講者：張漢華（香港漫畫家）│日期：8/10（六）│時間：15:00 - 16:00│地點：尖沙咀店3/F mini forum 導演分享會│《飯戲攻心——電影創作．劇本全紀錄》│講者：陳詠燊（香港電影導演、編劇、大專講師、節目主持、專欄作家）│日期：8/10（六）│時間：16:30 - 17:15│地點：尖沙咀店3/F mini forum

消費滿指定金額 即贈特別推出$70現金券

誠品七週年慶的優惠禮遇享不停！誠品尖沙咀店在七週年慶59/10期間，特別推出「七週年慶HKD70現金券」，只要於尖沙咀店專櫃單筆消費滿HKD350即贈HKD70現金券乙張。

三天優惠禮遇連環賞

為感謝消費者的青睞，誠品尖沙咀店於7/109/10期間，加碼推出「金卡升等禮遇」：白卡會員（隨時隨地免費開通）於尖沙咀店全館累計消費滿HKD800即可升等為誠品金卡會員（最多兩張單據）。同期，誠品書店為大家帶來「滿額贈好禮」：在誠品尖沙咀店單筆消費折實滿HKD200，即贈誠品書籤刮刮卡乙張；滿HKD300，即贈限量皮革托盤乙個。

另外，為回饋誠品會員七年的支持，79/10期間，誠品特別推出「7x積分賞」：會員在尖沙咀店任何消費即享7倍積分，若已是黑卡會員，更能享有「黑卡會員來店禮」：憑誠品人APP電子兌換券，領取誠品禮券HKD 50乙張，限量50份，贈完即止。值得留意的是，特選金卡及黑卡會員於9/10（日）單日到店，更享有「特選金卡及黑卡會員限定來店禮」：出示誠品人APP來店禮電子券，即享「天仁茗茶指定飲品」乙杯，數量有限，贈完即止。

誠品書店滿額贈│誠品書籤刮刮卡。 誠品書店滿額贈│誠品書籤刮刮卡。 誠品書店滿額贈│皮革托盤。
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