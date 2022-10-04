誠品尖沙咀店七週年慶 導演陳詠燊親自解構《飯戲攻心》劇情 創作歌手黃妍音樂會開唱+七週年現金券/7x倍積分賞/誠品書店滿額贈好禮

誠品生活尖沙咀店以「時空匯流 經典新生」為定位，坐落於燈火不眠的維港，為港人提供一個多元有質感的閱讀環境，提升生活質感，而今年踏入第七個年頭，特別推出精彩藝文活動、限定商品優惠及限時禮遇，同慶尖沙咀店七週年盛事！

誠品尖沙咀店七週年慶 以療癒音樂揭開序幕

7/10是十月第一個星期五晚，誠品尖沙咀店將以療癒的音樂揭開七週年慶的序幕。悠樂谷於18:00至19:00在誠品尖沙咀店3樓 mini forum登場，帶來一場身心放鬆的聲頻浴——被書香圍繞，聆聽頌缽美妙的聲頻，配合適度伸展、呼吸和冥想，在繁忙的一隅，療癒身心。20:00至21:00，在同一個場地，一場音樂會延展輕鬆的氛圍，誠品特邀香港創作歌手黃妍，以動人聲線療癒樂迷，並與觀眾揭密她的「閱讀痕跡」——黃妍將分享多本有助走出困憂的書（如《解憂雜貨店》、《在咖啡冷掉前》等），希望大家靜心閱讀，在歌聲與文字中，找尋穿越混沌的力量，可能會慢慢找到安慰。