誠品尖沙咀店七週年慶 導演陳詠燊親自解構《飯戲攻心》劇情 創作歌手黃妍音樂會開唱+七週年現金券/7x倍積分賞/誠品書店滿額贈好禮

誠品生活尖沙咀店以「時空匯流 經典新生」為定位，坐落於燈火不眠的維港，為港人提供一個多元有質感的閱讀環境，提升生活質感，而今年踏入第七個年頭，特別推出精彩藝文活動、限定商品優惠及限時禮遇，同慶尖沙咀店七週年盛事！
誠品尖沙咀店七週年慶 以療癒音樂揭開序幕
7/10是十月第一個星期五晚，誠品尖沙咀店將以療癒的音樂揭開七週年慶的序幕。悠樂谷於18:00至19:00在誠品尖沙咀店3樓 mini forum登場，帶來一場身心放鬆的聲頻浴——被書香圍繞，聆聽頌缽美妙的聲頻，配合適度伸展、呼吸和冥想，在繁忙的一隅，療癒身心。20:00至21:00，在同一個場地，一場音樂會延展輕鬆的氛圍，誠品特邀香港創作歌手黃妍，以動人聲線療癒樂迷，並與觀眾揭密她的「閱讀痕跡」——黃妍將分享多本有助走出困憂的書（如《解憂雜貨店》、《在咖啡冷掉前》等），希望大家靜心閱讀，在歌聲與文字中，找尋穿越混沌的力量，可能會慢慢找到安慰。
導演陳詠燊親身解構《飯戲攻心》電影劇情巧思
8/10（六）下午到傍晚，誠品尖沙咀店3樓mini forum驚喜不斷——14:00至15:00，建築遊人許允恆分享遊走本地不同的新建築的經歷，讓大家以建築遊人的思覺，重新認識香港。15:00至16:00，港漫動力最佳漫畫故事獎得主張漢華，帶著他八月新鮮出版的《這次真的拼命了》來到現場，將自己從事漫畫助理工作的多年的心路歷程，通過漫畫方式剖白於眾，希望作品在娛樂讀者以外，同時傳遞匠心之美。16:30至17:15，壓軸出場的是窩心喜劇《飯戲攻心》導演陳詠燊！他將親身解構《飯戲攻心》電影劇情巧思，揭秘電影幕後趣事，影迷朋友切勿錯過！
消費滿指定金額 即贈特別推出$70現金券
誠品七週年慶的優惠禮遇享不停！誠品尖沙咀店在七週年慶5至9/10期間，特別推出「七週年慶HKD70現金券」，只要於尖沙咀店專櫃單筆消費滿HKD350即贈HKD70現金券乙張。
三天優惠禮遇連環賞
為感謝消費者的青睞，誠品尖沙咀店於7/10至9/10期間，加碼推出「金卡升等禮遇」：白卡會員（隨時隨地免費開通）於尖沙咀店全館累計消費滿HKD800即可升等為誠品金卡會員（最多兩張單據）。同期，誠品書店為大家帶來「滿額贈好禮」：在誠品尖沙咀店單筆消費折實滿HKD200，即贈誠品書籤刮刮卡乙張；滿HKD300，即贈限量皮革托盤乙個。
另外，為回饋誠品會員七年的支持，7至9/10期間，誠品特別推出「7x積分賞」：會員在尖沙咀店任何消費即享7倍積分，若已是黑卡會員，更能享有「黑卡會員來店禮」：憑誠品人APP電子兌換券，領取誠品禮券HKD 50乙張，限量50份，贈完即止。值得留意的是，特選金卡及黑卡會員於9/10（日）單日到店，更享有「特選金卡及黑卡會員限定來店禮」：出示誠品人APP來店禮電子券，即享「天仁茗茶指定飲品」乙杯，數量有限，贈完即止。