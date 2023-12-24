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生活
2023-12-24 11:00:00

誠品年度新書+華文文學作家TOP 10 你喜歡的有上榜嗎？

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誠品年度新書+華文文學作家TOP 10 你喜歡的有上榜嗎？

誠品年度新書+華文文學作家TOP 10 你喜歡的有上榜嗎？

早前誠品（香港）發佈2023年度閱讀報告，從文字的窗口洞悉港人的閱讀習慣和喜好、探見香港的閱讀風景——跨地域台灣網路作家熱度不減，香港本地暢銷作家與已故大師亦具聲量。香港讀者近年重新聚焦本地，透過城市觀察和日常飲食等重新發現城市文化風貌，更引發「本地漫遊」熱潮。香港懷舊現象持續反映於書市，不少人文社科及休閒書籍都由本地出發，談生活、論文化、講飲食，甚至香港主題的兒童繪本也成為家庭教育和親友送禮的不二首選。而財經類則明顯因為投資熱潮冷卻，讀者過去對投資工具書的需求漸漸轉向經濟學經典。

 

年度新書TOP 10

新書榜可被視作年度重要事件簿，如何自我照顧、療癒是香港2023年新書榜上顯見的年度主題；閱讀起來無壓力、具啟發性，內容核心又直指如何提升幸福感的作品最引人注目。隨着全球旅遊復甦，亦可見以本地深度視角認識香港人文自然地景的季刊登榜。

TOP1《你的不快樂，是花了太多時間在乎，不在乎你的人和事》 TOP2《SLAM DUNK灌籃高手總集篇》 TOP3《讓我最放不下的人(軌跡版)》 TOP4《餘生是你 晚點沒關係》 TOP5《別對每件事都有反應》 TOP6《怎麼專注》 TOP7《你會坦然面對，每一場告別》 TOP8《我還能再看到幾次滿月？》 TOP9《就係香港Being Hong Kong 017》 TOP10《有腦的女人最好命》

年度華文文學作家TOP 10

香港讀者對本地作家有明確偏好，有跨越世代的張愛玲、西西、李怡與亦舒等知名散文名家、評論家，亦有王迪詩、林夕、Middle等中新生代作家。香港時代變化留下的印記被作家們一一拾起，人文情懷展露無遺。而科幻小說家劉慈欣再度入榜，其作品曾獲科幻小說界大獎雨果獎並改編影視，新版本一出，影響力仍舊。

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TOP1 Middle《在你變成回憶之前》 TOP2 墨香銅臭《天宮賜福六 (完)》 TOP3 黃山料《那女孩對我說》 TOP4 林夕《別人的歌+我的詞》 TOP5 張愛玲《傾城之戀》 TOP6 王迪詩《職場見聞錄》 TOP7 亦舒《明日佳期月圓》 TOP8 劉慈欣《三體》 TOP9 李怡《見微知著》 TOP10 不朽《所有溫柔都是你的隱喻》
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