誠品年度新書+華文文學作家TOP 10 你喜歡的有上榜嗎？

早前誠品（香港）發佈2023年度閱讀報告，從文字的窗口洞悉港人的閱讀習慣和喜好、探見香港的閱讀風景——跨地域台灣網路作家熱度不減，香港本地暢銷作家與已故大師亦具聲量。香港讀者近年重新聚焦本地，透過城市觀察和日常飲食等重新發現城市文化風貌，更引發「本地漫遊」熱潮。香港懷舊現象持續反映於書市，不少人文社科及休閒書籍都由本地出發，談生活、論文化、講飲食，甚至香港主題的兒童繪本也成為家庭教育和親友送禮的不二首選。而財經類則明顯因為投資熱潮冷卻，讀者過去對投資工具書的需求漸漸轉向經濟學經典。

年度新書 TOP 10 新書榜可被視作年度重要事件簿，如何自我照顧、療癒是香港2023年新書榜上顯見的年度主題；閱讀起來無壓力、具啟發性，內容核心又直指如何提升幸福感的作品最引人注目。隨着全球旅遊復甦，亦可見以本地深度視角認識香港人文自然地景的季刊登榜。