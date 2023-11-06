誠品書店「閱讀曬書祭」 鳥居「書界」入口/繪馬祈願牆/嚴選商品1折起

2023誠品書店「閱讀曬書祭」將於即日起至11月19日在奧海城展列逾萬件好書好物，包括中外文圖書、童書玩教具、文具禮品、影音週邊、各國雜誌等，包羅萬有，期待讀者步入自在閱讀的場所中，找到心中所需，以閱讀補足生命的空缺。展場推出低至1折起的限時優惠，另設單價低至$10的特價專區，以不同顏色的優惠圖鑑為讀者提供折扣指引。

「閱讀神社」打卡點 鳥居：「書界」入口 鳥居常見於日本神社，意涵為「結界」。展場入口以鳥居作打卡位，代表著通往書與文字世界的入口，由此開啟一趟自我悅讀旅程吧！ 繪馬祈願牆 繪馬以標誌性的「家型」——五角形造型為人熟知 ，原用於祈求天氣順遂，後發展至日常祈願。而是次誠品書店以「書型」打造繪馬，在群書圍繞的頃刻下，讀者可將心願和祝福寫於繪馬上，填滿特設的繪馬祈願牆，於「閱讀神社」留下吉光片羽的回憶。

4 大單價專區

5 大優惠圖鑒

展場限定 消費滿額贈 1）選購滿6本，即贈誠品書店現金券 HKD30 x 2 張； 2）選購10本，即贈誠品書店現金劵HKD30 x 4 張+祈願福袋 乙個；每多選購5本，即加贈誠品書店現金券HKD30 x 2 張，如此類推。 *消費每滿 HKD250即可使用HKD30誠品書店現金券乙張，限於誠品書店奧運店及閱讀曬書祭使用，每筆有效交易最多可使用 10 張。 3）活動期間，於展場消費折實滿HKD300，即贈「祈願繪馬」乙個。 *每日數量有限，贈完即止。 S+ 會員限定 活動期間，S+會員於展場單筆消費滿HKD250，即贈「祈願繪馬」乙個。 *每日數量有限，贈完即止。

展場限定 消費滿額贈 1）選購滿6本，即贈誠品書店現金券 HKD30 x 2 張； 2）選購10本，即贈誠品書店現金劵HKD30 x 4 張+祈願福袋 乙個；每多選購5本，即加贈誠品書店現金券HKD30 x 2 張，如此類推。 *消費每滿 HKD250即可使用HKD30誠品書店現金券乙張，限於誠品書店奧運店及閱讀曬書祭使用，每筆有效交易最多可使用 10 張。 3）活動期間，於展場消費折實滿HKD300，即贈「祈願繪馬」乙個。 *每日數量有限，贈完即止。 S+ 會員限定 活動期間，S+會員於展場單筆消費滿HKD250，即贈「祈願繪馬」乙個。 *每日數量有限，贈完即止。

祈願繪馬

「祝福 · 御守工作坊」 簡介：以滴膠及熱縮膠片製作祈福御守，學員可以自由發揮創意，製作屬於自己獨一無二的，蘊含心意的作品！ 場次：11.11（六）14:00 –16:00、16:30 –18:30； 11.12（日）14:00 –16:00、16:30 –18:30 地點：誠品書店奧運店閱讀區 參加條件：出示誠品奧運店/曬書祭當日消費發票或S+ Rewards會員憑證 報名費用：優惠價HKD188（原價 HKD328） 截止報名：11.8（三）14:00前 報名方法：Instagram聯絡 @Palette.ngan *活動不設現場報名，截止報名日期為活動前3天，若報名人數不足4人，將於活動前3天內通知取消並全額退款。名額有限，額滿即止。活動受條款及細則約束，香港誠品文化有限公司及活動單位保留更改活動時間及最終決定權。