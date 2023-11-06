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生活
2023-11-06 21:16:16

誠品書店「閱讀曬書祭」 鳥居「書界」入口/繪馬祈願牆/嚴選商品1折起

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誠品書店「閱讀曬書祭」 鳥居「書界」入口/繪馬祈願牆/嚴選商品1折起

誠品書店「閱讀曬書祭」 鳥居「書界」入口/繪馬祈願牆/嚴選商品1折起

2023誠品書店「閱讀曬書祭」將於即日起至1119日在奧海城展列逾萬件好書好物，包括中外文圖書、童書玩教具、文具禮品、影音週邊、各國雜誌等，包羅萬有，期待讀者步入自在閱讀的場所中，找到心中所需，以閱讀補足生命的空缺。展場推出低至1折起的限時優惠，另設單價低至$10的特價專區，以不同顏色的優惠圖鑑為讀者提供折扣指引。

「閱讀神社」打卡點

鳥居：「書界」入口

鳥居常見於日本神社，意涵為「結界」。展場入口以鳥居作打卡位，代表著通往書與文字世界的入口，由此開啟一趟自我悅讀旅程吧！

繪馬祈願牆

繪馬以標誌性的「家型」——五角形造型為人熟知 ，原用於祈求天氣順遂，後發展至日常祈願。而是次誠品書店以「書型」打造繪馬，在群書圍繞的頃刻下，讀者可將心願和祝福寫於繪馬上，填滿特設的繪馬祈願牆，於讀神社留下吉光片羽的回憶。

繪馬祈願牆 鳥居：「書界」入口

4大單價專區

HKD2,000專區｜推介好物：《The Cartier Collection: Timepieces》作者｜Cologni, Franco出版｜FLAMMARION HKD200專區｜推介好物：《印象停格: 莎莉．曼恩攝影回憶錄》作者｜莎莉．曼恩 出版｜活字文化 HKD100專區｜推介好物：《Cloud Cuckoo Land》作者｜Anthony Doerr 出版｜SCRIBNER HKD10專區｜推介好物：《men's FUDGE/2112》 出版｜三栄書房

5大優惠圖鑒

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珠紫色貼紙：7折｜推介書籍：《Harry Potter and the Chamber of Secrets: Deluxe Illustrated Slipcase Edition》作者｜J.K. Rowling 出版｜BLOOMSBURY 橘紅色貼紙：5折｜推介書籍：《愛書人的神奇旅行》作者｜奧立佛．泰爾 出版｜聯經 粉紅色貼紙：3折｜《聖誕輕吻Christmas Kiss》、《也許是昨天Yesterday Perhaps》作者｜黛安娜潘頓Diana Panton 出版｜彗智數位影音有限公司 粉紅色貼紙：3折｜《聖誕輕吻Christmas Kiss》、《也許是昨天Yesterday Perhaps》作者｜黛安娜潘頓Diana Panton 出版｜彗智數位影音有限公司 黃金色貼紙：1折｜推介好物：《Journal: The Words of Jesus (Compact)》作者｜Thunder Bay Press 出版｜Canterbury Classics 灰銀色貼紙：HKD199五本｜推介書籍：《Smart(1911)》出版｜宝島社

展場限定 消費滿額贈

1）選購滿6本，即贈誠品書店現金券 HKD30 x 2 張；

2）選購10本，即贈誠品書店現金劵HKD30 x 4 +祈願福袋 乙個；每多選購5本，即加贈誠品書店現金券HKD30 x 2 張，如此類推。

*消費每滿 HKD250即可使用HKD30誠品書店現金券乙張，限於誠品書店奧運店及閱讀曬書祭使用，每筆有效交易最多可使用 10 張。

3）活動期間，於展場消費折實滿HKD300，即贈「祈願繪馬」乙個。

*每日數量有限，贈完即止。

S+會員限定

活動期間，S+會員於展場單筆消費滿HKD250，即贈「祈願繪馬」乙個。

*每日數量有限，贈完即止。

展場限定 消費滿額贈

1）選購滿6本，即贈誠品書店現金券 HKD30 x 2 張；

2）選購10本，即贈誠品書店現金劵HKD30 x 4 +祈願福袋 乙個；每多選購5本，即加贈誠品書店現金券HKD30 x 2 張，如此類推。

*消費每滿 HKD250即可使用HKD30誠品書店現金券乙張，限於誠品書店奧運店及閱讀曬書祭使用，每筆有效交易最多可使用 10 張。

3）活動期間，於展場消費折實滿HKD300，即贈「祈願繪馬」乙個。

*每日數量有限，贈完即止。

S+會員限定

活動期間，S+會員於展場單筆消費滿HKD250，即贈「祈願繪馬」乙個。

*每日數量有限，贈完即止。

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祈願繪馬

祈願繪馬

「祝福 · 御守工作坊」

簡介：以滴膠及熱縮膠片製作祈福御守，學員可以自由發揮創意，製作屬於自己獨一無二的，蘊含心意的作品！

場次：11.11（六）14:00 –16:0016:30 –18:30

11.12（日）14:00 –16:0016:30 –18:30

地點：誠品書店奧運店閱讀區

參加條件：出示誠品奧運店/曬書祭當日消費發票或S+ Rewards會員憑證

報名費用：優惠價HKD188（原價 HKD328

截止報名：11.8（三）14:00

報名方法：Instagram聯絡 @Palette.ngan

*活動不設現場報名，截止報名日期為活動前3天，若報名人數不足4人，將於活動前3天內通知取消並全額退款。名額有限，額滿即止。活動受條款及細則約束，香港誠品文化有限公司及活動單位保留更改活動時間及最終決定權。

祝福‧御守工作坊 祝福‧御守工作坊

2023「閱讀曬書祭」

時間：即日起至1119

地點：奧海城二期地下活動大堂

營業時間：星期一至五：11:00 – 21:00；星期六、日及公眾假期：10:30 – 21:30

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