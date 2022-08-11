誠品書店x太古城中心聯手設置全港首個「100層樓的體驗樂園」帶小朋友暢遊兒童繪本《100層樓的家》實體世界

在100層樓的家，作者將10層樓畫成一個跨頁，每張跨頁住著一種生物，讓小朋友慢慢了解各種生物的特性和習慣。小朋友還可以由下往上的翻頁方式慢慢爬上第100層樓，一邊練習數數，一邊掌握十進位的概念。每層樓的小細節都為讀者帶來驚喜，令大人與小朋友一起享受閱讀圖書的樂趣，培養及享受親子共讀的好習慣！ 太古城中心 X 誠品書店│ 親子閱讀工作坊 高踞香港誠品書店暢銷榜、熱賣人氣日本兒童系列繪本《100層樓的家》，今個暑假跳出書本，於即日起至2022年9月12日期間限定以實體形式登陸太古城中心二樓中庭及中橋，太古城中心聯同誠品書店及誠品生活太古店攜手呈獻「100層樓的體驗樂園」，將書中天馬行空的冒險之旅呈現到大家眼前，讓大家變成書中的主角暢遊四大主題場景，與孩子一起走進充滿童趣的世界！同場除了過千項精選繪本、玩教具及食品，還會史無前例舉行多達38場精彩說故事工作坊。 太古城中心X誠品書店X誠品生活太古店期待與各位大人、小朋友親身體驗書中的世界，遊走於海陸空之間，參與連場親子閱讀工作坊，爆發創作思維製作獨一無二的作品，在盛夏間享受歡樂閱讀時光！

100層樓的體驗樂園 四大主題場景 玩盡海陸空 《100層樓的家》以直式跨頁展示居住在海陸空的生物以及與主人翁相遇的故事，帶孩子從第一層樓開始，代入角色一層又一層如入書中體驗冒險之旅，在學習數數字之餘，同時了解各種生物的習性！今次誠品書店以「天空、海洋、陸地、森林」作為主場景，讓小朋友穿過充滿童趣的彩虹隧道，走進書中的世界，親身探索和發掘當中有趣之處！

100層樓的體驗樂園 第一站！翱翔天空 Sky Zone 第一站我們率先帶領大家到世界的最高點—第100層樓的雲端，這裡重現《天空100層樓的家》第100層的經典場景，小朋友可以置身其中，看到主角小啾捧著 向日葵仰望太陽，住在天空100層樓的水滴、空氣、陽光都通通集結過來，為向日葵提供養分，讓向日葵快 高長大！ 為了讓小朋友更了解風的形態，裝置裡的黃色小球會 隨風而動，只要站在裝置下便可以透過小球看見空氣 的流動，更深入了解植物在光合作用中所需的元素， 感受生機蓬勃的感覺！同時用可愛的畫風表達各種天氣現象，讓孩子了解各種自然的力量和變化，成為小小科學家！

第一站！翱翔天空 Sky Zone

100層樓的體驗樂園 第二站！暢遊海洋 Ocean Zone 天上的小雨點飄然落下，融入汪洋大海成為當中的一份子。小朋友跟著小雨點踏進《海洋100層的家》。《海洋100層的家》講述與主人一起乘坐郵輪出海的布 偶小天不慎掉進海裡，為了找回失去的配飾和回到主 人的懷抱，小天與新認識的海洋朋友交換身上的小物件，搖身一變成為海洋公主！ 各位久未出國的小朋友現在也能登上這艘郵輪打卡， 還能從船身的轉轉板發掘小天交換的各款小物件，以及周邊的圓柱尋找各種海洋生物的身影，與小天一起 體驗難忘的海洋之旅！

第二站！暢遊海洋 Ocean Zone

100層樓的體驗樂園 第三站！陸地探索 Land Zone 在陸地和地底生活的生物有多少種類呢？讓小空帶領大家深入《地下100層樓的家》，逐層慢慢探索地底生物的習性，而且還可以了解各式各樣的樂器！ 在陸地探索展區，除了有大型滾軸繪本讓你重溫書中的情節，還有森林第100層樓的豎琴牽牛花活動看板，小朋友可以透過觸控認識各種樂器的聲音和名稱，讓我們一起在曼妙的樂章中學習吧！

第三站！陸地探索 Land Zone

100層樓的體驗樂園 第四站！森林冒險 Forest Zone 遊歷過天空、海洋和地下的冒險之旅，終於來到森林展區，讓你可以好好休息！在綠意盎然的環境裡，你可以坐在樹樁或地上休憩，融入可愛的叢林世界之中。在森林展區中，可以參加一連串有趣好玩的說故事活動，還有啟發無限想像的小小工作坊，盡情體驗繪本帶來的樂趣！

第四站！森林冒險 Forest Zone