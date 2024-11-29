誠品禮物節攜手BUNNI KONBINY 設2大展覽打卡+分享會 附領取可愛Stickers連結

BUNNI KONBINY兔子便利商店驚喜現身香港誠品，攜手誠品禮物節為各位推薦實用可愛禮物。由即日起至明年1月1日，BUNNI KONBINY於尖沙咀及銅鑼灣誠品書店設置展覽，角色設計師Stella Lin亦舉行兩場分享會，揭露BUNNI角色的創作故事，滿足粉絲們的好奇心，更有誠品首發主題餐具及鎖匙扣等隨意挑選。活動期間，購買兩件指定產品即享85折優惠。

誠品x BUNNI KONBINY展覽

誠品首發BUNNI KONBINY餐具 今個禮物節，BUNNI KONBINY兔子便利商店3隻可愛兔子Mayo,Mogu&Mame化身誠品店員，不但於尖沙咀及銅鑼灣分店設置展覽，與顧客打卡合照，角色設計師Stella Lin更將與各位細訴Bunni角色的緣起及關於設計、角色創作以及卡通授權產業有趣的故事。 BUNNI KONBINY甚至為粉絲帶來主題環保餐具，當中包括環保飲管、餐具套裝及環保便當盒。便當盒採用高品質的稻殼纖維和竹材製作，不含BPA安全無毒，而且耐溫耐冷，適用於微波爐、冰箱，讓BUNNI KONBINY陪伴每一餐。

用完BUNNI KONBINY便當盒吃飯後，當然要與朋友傾下計，此時BUNNI KONBINY聖誕限定Stickers就派上用場，粉絲們可隨意選用可愛Stickers，為朋友加油打氣或送上節日祝福。 身為誠品店員，BUNNI KONBINY為各位精選不同類型禮物，絕對是聖誕送禮之選，活動期間更有聖誕折扣：選購參展商品兩件或以上，即享85折優惠。

活動期間，全館單筆消費滿HKD400，即可將來自BUNNI KONBINY的KANINA/CREAMIE款【聖誕限定閃亮鎖匙扣】帶回家！

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聖誕工作坊 最後別忘記報名參加聖誕兒童繪本工作坊及聖誕樹工作坊及聖誕花環工作坊。學前教育工作者蘇花姐姐會與小朋友一邊閱讀聖誕繪本《100個耶誕老公公》，一邊製作聖誕手作，費用全免，至適合家長與小朋友參加！另一工作坊「聖誕樹工作坊及聖誕花環工作坊」同樣精彩，參加者可親手製作聖誕樹或聖誕花環，為家居增添節日氣氛。

【誠品香港 x BUNNI KONBINY 展覽】： 尖沙咀店展覽：由即日起至2025.01.01（三）@3/F創意穿廊 銅鑼灣店展覽：12.02（一）- 2025.01.01（三）@9/F FORUM 【本地角色設計師Stella Lin分享會】： 銅鑼灣店場次：12.21（六）16:00 - 17:00 @9/F FORUM 誠品生活X BUNNI KONBINY 聖誕限定WhatsApp/Signal/Telegram貼圖