誠品「浮世花影」展覽/花卉瓷碟工作坊

Leo Wong 的瓷花美學｜「浮世花影」展覽

除了工作坊外，陶藝家Leo Wong亦在誠品生活尖沙咀店同場舉辦展覽，讓大家在親身體驗瓷藝的匠心與魅力的同時，亦能近距離欣賞藝術品——Leo近年創作一系列名為“Mirage”（幻境）的藝術裝置，透過栩栩如生的陶瓷牡丹花，輔以真假植物，營造出亦幻亦真的牡丹花園。其作品充滿詩意和想像力，帶領觀眾走進靜謐時空中，享受超現實又夢幻的繁花盛宴。Leo憑藉細膩精緻的觸覺、巧奪天工的原創技藝，營造出一種獨特的視覺體驗，激發參觀者對大自然的神韻、現實的感知和對當代美學展開探索。

場次：即日起至28/10（六）

地點：尖沙咀店3/F梯廳