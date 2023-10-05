誠品「浮世花影」展覽/花卉瓷碟工作坊

誠品生活「百匠手作魂」在秋日自在愜意的氛圍中，修讀花藝美學，體驗感官滿足的同時，享受來自自然的餽贈！
花藝美學
「百匠手作魂」｜日本乾燥花油燈瓶工作坊
親自挑選秋季花材（乾花、保鮮花），經導師指導上色，DIY一個油燈玻璃瓶中的微觀花卉世界。（導師會教授如何在瓶內用蠟材上色）
場次：7/10（六）13:30–15:30
地點：尖沙咀店2/F座位區
合作單位：Make Your Day Candle
「百匠手作魂」｜「花影簾動」花卉瓷碟工作坊
本地陶藝家Leo Wong將親身指導學員，以大自然之美為靈感，創造自己專屬風格的花卉瓷碟，體驗將大自然花卉融入生活。學員將學習如何在瓷碟上設計和轉移手繪花卉圖案，並應用景觀設計原則在瓷碟構圖。（作品需燒製，並將於完成工作坊3週後取回）
日期：21/10（六）14:00–15:30；15:30–17:00 (共兩場)
地點：尖沙咀店 2/F 座位區
Leo Wong的瓷花美學｜「浮世花影」展覽
除了工作坊外，陶藝家Leo Wong亦在誠品生活尖沙咀店同場舉辦展覽，讓大家在親身體驗瓷藝的匠心與魅力的同時，亦能近距離欣賞藝術品——Leo近年創作一系列名為“Mirage”（幻境）的藝術裝置，透過栩栩如生的陶瓷牡丹花，輔以真假植物，營造出亦幻亦真的牡丹花園。其作品充滿詩意和想像力，帶領觀眾走進靜謐時空中，享受超現實又夢幻的繁花盛宴。Leo憑藉細膩精緻的觸覺、巧奪天工的原創技藝，營造出一種獨特的視覺體驗，激發參觀者對大自然的神韻、現實的感知和對當代美學展開探索。
場次：即日起至28/10（六）
地點：尖沙咀店3/F梯廳