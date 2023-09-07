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2023-09-07 21:45:03

謝安琪囡囡張靖 率黃澤鋒囡囡黃熙恩 KOL水水代言 莎莉蛋糕「特級蘋果批」「提拉米蘇蛋糕」

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3位小童星表現乖巧出眾，拍攝期間更嘗到多款口味的蛋糕。

謝安琪女兒張靖(Kakaball)、黃澤鋒女兒黃熙恩(小黃妃)和人氣KOL水水(baby Elly)，近日為莎莉蛋糕(Sara Lee)兩款全新產品特級蘋果批提拉米蘇蛋糕」代言。拍攝宣傳片當日，3位小女孩齊齊穿上莎莉品牌的紅白色調服飾，可愛又矚目。

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Kakaball在拍攝現場不但充當BB話翻譯員，又會照顧兩位妹妹，又知爸媽鍾意食莎莉提拉米蘇蛋糕。

復刻經典廣告「莎莉，多謝你！」

全新廣告以35年前的經典「莎莉，多謝你！」廣告為本，3位小童星相聚於派對上，齊齊品嘗多款莎莉蛋糕之餘，更大唱「莎莉，多謝你！」神還完當年的經典。作為家中細女的Kakaball，面對比她年幼的小黃妃和baby Elly，立即大姐姐上身，對兩位妹妹極為照顧，不時餵妹妹吃蛋糕之餘，表演慾極強的Kakaball，更一直確保鏡頭帶到兩位妹妹，令在鏡頭後的Kay感到非常安慰。

拍攝期間能品嘗到多款不同口味的蛋糕，3位小童星全程表現得極為乖巧，被問到最愛蛋糕味道，年紀較細的水水不斷重覆「apple」，一旁的Kakaball立即BB話翻譯員上身，解釋水水所說的其實是「Apple Pie」，極為搞笑。而萌爆的小黃妃，最愛全新的特級蘋果批，並解釋蘋果是她最愛的水果。而轉數極快的Kakaball大賣口乖，表示父母最喜歡Tiramisu，每款蛋糕都各有千秋，只要是莎莉出品必屬佳品，惹得全場工作人員大笑不已。

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萌爆的小黃妃，是莎莉特級蘋果批的fans。

莎莉蛋糕八三折 重溫經典滋味

莎莉蛋糕兩款全新的特級蘋果批和提拉米蘇蛋糕，於FRESH新鮮生活日出康城店和太古康怡店作獨家發售。兩款蛋糕用料嚴謹，前者採用澳洲果園的蘋果，後者加入了咖啡和澳洲忌廉，澳洲製造之餘不含人造色素或人工香料，是下午茶時段配以濃茶或咖啡，或是作為飯後甜品同樣一絕。

此外，為慶祝兩款全新產品進駐香港，由即日起至9月14日，指定超市更推出全線莎莉產超級優惠，讓你以低至八三折一次過重溫多款經典滋味。

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大講BB話的水水，極愛莎莉特級蘋果批。

FRESH日出康城店：

地址：將軍澳日出康城The LOHAS 康城2201-201A號舖(康城站B出口)

營業時間：星期一至日上午8時至晚上11

 

FRESH太古康怡店：

地址：太古康怡廣場 Kornhill Plaza 北座M樓(太古站A2出口)

營業時間：星期一至日上午8時至晚上11

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