謝安琪囡囡張靖 率黃澤鋒囡囡黃熙恩 KOL水水代言 莎莉蛋糕「特級蘋果批」「提拉米蘇蛋糕」

謝安琪女兒張靖(Kakaball)、黃澤鋒女兒黃熙恩(小黃妃)和人氣KOL水水(baby Elly)，近日為莎莉蛋糕(Sara Lee)兩款全新產品「特級蘋果批」和「提拉米蘇蛋糕」代言。拍攝宣傳片當日，3位小女孩齊齊穿上莎莉品牌的紅白色調服飾，可愛又矚目。

復刻經典廣告「莎莉，多謝你！」

全新廣告以35年前的經典「莎莉，多謝你！」廣告為藍本，3位小童星相聚於派對上，齊齊品嘗多款莎莉蛋糕之餘，更大唱「莎莉，多謝你！」神還完當年的經典。作為家中細女的Kakaball，面對比她年幼的小黃妃和baby Elly，立即大姐姐上身，對兩位妹妹極為照顧，不時餵妹妹吃蛋糕之餘，表演慾極強的Kakaball，更一直確保鏡頭帶到兩位妹妹，令在鏡頭後的Kay感到非常安慰。

拍攝期間能品嘗到多款不同口味的蛋糕，3位小童星全程表現得極為乖巧，被問到最愛蛋糕味道，年紀較細的水水不斷重覆「apple」，一旁的Kakaball立即BB話翻譯員上身，解釋水水所說的其實是「Apple Pie」，極為搞笑。而萌爆的小黃妃，最愛全新的特級蘋果批，並解釋蘋果是她最愛的水果。而轉數極快的Kakaball大賣口乖，表示父母最喜歡Tiramisu，每款蛋糕都各有千秋，只要是莎莉出品必屬佳品，惹得全場工作人員大笑不已。