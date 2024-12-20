謝安琪自家品牌Kaytiquette再聯乘The Korner 「Kaytiquette 跟我走」系列 迎接出道20週年

適逢謝安琪(Kay)即將出道20周年，由Kay主理的自家品牌Kaytiquette再度與香港本地鞋履品牌The Korner合作，推出「Kaytiquette跟我走」聯乘鞋履系列。系列特別以Kay早年的冠軍歌曲命名，為聯乘增添意義。系列共有4款鞋款，設計加入法式雕花設計和荷葉邊元素，創造輕法式日系風格。

謝安琪自家品牌Kaytiquette再聯乘The Korner 「Kaytiquette 跟我走」系列 迎接出道20週年

「Kaytiquette 跟我走」系列秉持環保概念，全系列均選用環保皮革及天然針織為主要物料，設計加入法式雕花設計和荷葉邊元素，注重剪裁與質感；同時揉合The Korner日系風格，強調簡潔與舒適，兩者創造出獨特輕法式日系風格。鞋款融入代表Kay生日的ROUTE NUMBER 0313，以及象徵Kaytiquette和The Korner的鏤空雙「K」字設計，連4款鞋款的名字也是來自Kay首支派台歌《姿色分子》中的歌詞—「貝特馬莉亞麗塔艾美或翠斯」，每個巧思都充滿Kay與歌迷的深刻回憶和她的原創理念。

是次聯乘巧妙地將鞋盒轉化為行李箱，靈感同樣源自於Kay首支派台歌曲《姿色分子》的回憶。當時Kay帶着一個懷舊的行李箱，裝滿了入行前的經歷、對世界的感受、以及她的音樂夢想。這一切都坦然地放進行李箱，勇敢地開展了她的音樂旅程。如今，這個懷舊的行李箱以鞋盒的形式呈現於歌迷的手上。

謝安琪 x The Korner ｜ Aimee Heel Boots 法式氣質溫柔短靴 Aimee Heel Boots糅合簡約俐落皮革和高貴的絨面荷葉邊裝飾，體現Kaytiquette簡約耐看的品牌概念。尖頭設計配以優雅線條，大方得體。選用的環保皮革具有舒適的拉伸性和柔韌性，輕盈不束腳，輕鬆襯搭法式風格長裙還是慵懶褲裝。

謝安琪 x The Korner ｜ Bettie Oxfords 經典復古「雙 K 」鏤空雕花圓頭牛津鞋 Bettie Oxfords以舒適經典的圓頭牛津鞋Karin Oxfords作為原型，加入代表「Kaytiquette」和「The Korner」的 「雙 K」鏤空雕花設計，融合Kaytiquette法式精緻的原素與The Korner日系簡潔風格，在經典的牛津鞋設計添加一抹優雅感。優雅端莊的米白色帶來清新自然造型，而經典大方的黑色則特別適合正式場合。

Tracie Mules (黑色/卡其色/白色) $590 謝安琪 x The Korner ｜ Tracie Mules 慵懶針織穆勒鞋 充滿輕法式慵懶感的Tracie Mules，使用柔軟透氣的環保針織材質，緊貼腳型帶來修長的視覺效果。針織線條的設計配以3.5cm的跟高，在舒適的同時讓整體造型更具層次感。