謝安琪都捧場！ICC 101海景打卡熱點閩粵軒 午市點心半價優惠

環球貿易廣場(ICC)101樓進駐了一間高級新菜館閩粵軒，坐擁270度無敵維港海景，精緻佳餚結合閩南和廣東菜，新開張更有午市點心半價優惠，點心最平$12起，吸引不少女客人來打卡，連謝安琪都來了捧場吃晚餐！



謝安琪拍Reels推介心水菜 謝安琪日前在個人IG及Facebook上載了在閩粵軒吃晚飯的短片Reels，推介心水菜式及分享食評，讚15年陳年花雕蒸大紅蟹香噴噴、蒸蛋動L滑捋捋；禪衣帶子皇外層脆，淋上秘製汁口感很豐富；櫻花蝦炒鐵棍淮山養胃健脾啱口味；瑪瑙松茸燉雪絨又清又滋潤，充滿松茸香氣。



主廚推薦冷切澳洲黑金鮑 行政總廚王永其擁有逾二十年豐富經驗，曾擔任澳門萬豪酒店中餐行政總廚，嚴選最新鮮的食材、世界各地的海鮮炮製視覺驚艷的菜品。主廚推薦精選菜式有冷切澳洲黑金鮑，以南緯40度的黑色金子為主角，黑金鮑經過8至10年精心培育，富含多種養分，肉質緊緻，清甜醇香。龍婆龍蝦結合原隻鮮活龍蝦與香濃的麻辣醬汁，每一口都刺激味蕾，麻、辣、鮮、香層次分明。主廚亦精選了豐盈玻璃乳鴿、蜂巢富貴蝦、核桃爆炒黑椒和牛粒放到餐牌上。



午市半價點心大受歡迎 最受客人追捧是新開張推出的午市半價點心優惠，每日座無虛席，優惠期至2月28日。自家創新點心必食鱈魚窩夫春卷，用香脆的窩夫皮捲著鮮美肉質細膩的鱈魚與鮮嫩多汁的蝦仁。超過廿款點心甜品不可錯過龍蝦燕窩金魚餃、鮮蝦蟹籽燒賣、生煎和牛包、手打陳皮騸牯牛肉球、杏仁茶等。

3月推七九折優惠 之後由3月1日至31日則推出另一優惠，在午餐時段，堂食全單可享七九折優惠（套餐除外，折後加收10%服務費，茶水另計）。晚餐時段推出奢華之夜「西澳龍蝦品嘗盛宴」，顧客消費滿$2000可獲得一隻西澳龍蝦（價值$880）；消費滿4000元可獲贈兩隻，如此類推，最多可獲得三隻龍蝦。顧客可選擇烹調法，如椒鹽、咸蛋、蒜蓉、薑葱爆炒或上湯焗龍蝦。

閩粵軒 地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場101樓C號舖

電話：3619 7123

