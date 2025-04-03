謝霆鋒演唱會2025｜「鋒」狂啟德盛事賞 啟德崇光送謝霆鋒《Evolution Nic Live》進化演唱會門票

謝霆鋒時隔25年終於返港開個唱，成為首位於啟德體育園主場館舉行演唱會的亞洲歌手，再度加場仍然一票難求。崇光百貨配合啟德區內各項盛事加推「啟德盛事賞第二擊」，聯同英皇娛樂集團，讓顧客購物同時，亦能換購謝霆鋒《Evolution Nic Live》進化演唱會門票，親臨現場感受霆鋒的殿堂級舞台魅力！
由4月7日至4月24日期間，SOGO Rewards會員只需於The Twins雙子匯1期或崇光啟德店內即日累積消費滿$3,000（最多3張發票），憑發票即可以$3,000換購謝霆鋒《Evolution Nic Live》進化演唱會4月27日之$1,380門票2張連手續費（價值＄3,000元），數量有限，換完即止。
換領詳情：
推廣日期及時間：2025年4月7日，中午12時開始至4月24日（先到先得，換完即止）
合資格換領：The Twins雙子匯1期及崇光啟德店內即日累積消費滿淨值$3,000（最多3張發票）之SOGO Rewards會員
換領數量：每位會員最多只限換購Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會門票2張，不設單張換購 。
換領地點：崇光啟德店9樓Click & Collect
啟德盛事賞第二擊：限時專業美妝體驗
除了演唱會門票換購優惠外，崇光啟德店更於4月8日至12日的Coldplay香港站演唱會期間，帶來8個品牌專業美妝體驗服務，讓大家以最動人的一面投入盛事的刺熱氣氛，詳情如下：
啟德盛事賞第二擊：餐飲及泊車優惠
4月至5月，崇光啟德店繼續推出餐飲及泊車優惠：由即日起至4月24日，憑啟德體育園4月份的門票，即可獲得The Twins 雙子匯電子餐飲$25現金券；此外，直至5月31日期間，憑店內任何消費還可享額外1小時免費泊車。