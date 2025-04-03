謝霆鋒演唱會2025｜「鋒」狂啟德盛事賞 啟德崇光送謝霆鋒《Evolution Nic Live》進化演唱會門票

謝霆鋒時隔25年終於返港開個唱，成為首位於啟德體育園主場館舉行演唱會的亞洲歌手，再度加場仍然一票難求。崇光百貨配合啟德區內各項盛事加推「啟德盛事賞第二擊」，聯同英皇娛樂集團，讓顧客購物同時，亦能換購謝霆鋒《Evolution Nic Live》進化演唱會門票，親臨現場感受霆鋒的殿堂級舞台魅力！

由4月7日至4月24日期間，SOGO Rewards會員只需於The Twins雙子匯1期或崇光啟德店內即日累積消費滿$3,000（最多3張發票），憑發票即可以$3,000換購謝霆鋒《Evolution Nic Live》進化演唱會4月27日之$1,380門票2張連手續費（價值＄3,000元），數量有限，換完即止。

換領詳情：

推廣日期及時間：2025年4月7日，中午12時開始至4月24日（先到先得，換完即止）

合資格換領：The Twins雙子匯1期及崇光啟德店內即日累積消費滿淨值$3,000（最多3張發票）之SOGO Rewards會員

換領數量：每位會員最多只限換購Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會門票2張，不設單張換購 。

換領地點：崇光啟德店9樓Click & Collect

「啟德盛事賞第二擊」詳情