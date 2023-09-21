謝霆鋒「鋒味」聯乘美高梅 澳門12月舉行「美獅鋒味搖滾美食節」門票9月29日開賣

澳門美高梅近日宣布和謝霆鋒「鋒味」再度聯手呈獻「美獅鋒味搖滾美食節」，如果你既鍾情音樂，同時又熱愛美食，澳門今年年底這個跨感官盛事你絕對不能錯過！「美獅鋒味搖滾美食節」將於 12 月 9 日至 12 月 10 日在美獅美高梅一樓平台舉行，活動集美食、音樂、休閒元素於一身，不單有謝霆鋒、鋒廚團隊以及多名美高梅名廚坐陣，更請來亞洲、中國內地及香港極具人氣的歌手及組合作表演嘉賓，相信屆時氣氛一定非常熱鬧！

美獅鋒味搖滾美食節 集美食、音樂、休閒元素於一身

「美獅鋒味搖滾美食節」活動內容相當豐富，美獅美高梅一樓平台將化身沉浸式的展演舞台，謝霆鋒、鋒廚團隊以及多名美高梅名廚將盡顯廚藝，讓觀眾即場觀賞及享用星級大廚的作品。另外除了有謝霆鋒以搖滾歌手身份演出外，更邀請到中國內地搖滾樂隊「Tarzan 泰山樂隊」、實力歌手劉文君及曹楊、香港樂隊 Dear Jane、人氣歌手梁漢文和李幸倪、新生代歌手陳蕾及 MC 張天賦，以及香港女團 XiX 作暖場嘉賓，粉絲們一定要到現場支持。



謝霆鋒亦會擔當星級主厨身份獻技，並和一眾知名廚師與美高梅主廚進行廚藝交流，以創意手法，將高級餐飲概念融入美食節，炮製一系列中西薈萃的美饌佳餚。而 2017 年環球美食對決節目《鋒味》廚藝大賽的唯一女廚師及冠軍高丹藝、四強選手楊北川、鋒廚團隊狄倩伊、龍玥心、陳曉樺，以及著名廚師温有成 (Edward Voon) 將精心製作多款特色美食，共同呈獻結集視覺、聽覺及味覺的盛宴。「美獅鋒味搖滾美食節」門票由澳門幣 888 元起，並於 9 月 29 日起在美高梅官網公開發售，各位記得準時搶飛！

