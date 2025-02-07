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2025-02-07 10:00:00

譚仔三哥全新麻辣燙店登陸元朗 歎盡8款「三哥燙」湯底+60款配料/開幕免費燙髮服務

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譚仔三哥全新麻辣燙店登陸元朗 歎盡8款「三哥燙」湯底+60款配料/開幕免費燙髮服務

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譚仔三哥推全新概念店「三哥燙」，將麻辣燙文化結合招牌原創湯底帶至元朗YOHO PLUS，依照麻辣燙食法，超過60款配料任夾按重量收費，更有8款三哥獨創湯底，即睇詳請。

「三哥燙」全新五步曲食法

全新「三哥燙」跟足麻辣燙食法，食客可於食材櫃自行挑選配搭超過60款食材及麵底，必食三哥獨家限定食材，如：蝦、蜆、風琴豆腐串、珍寶蟹柳、海帶結、寬薯粉、公仔麵等。磅重後食材按重量收費，每100$16.8收費，部份食材則以每碟$18收費。

 

選好配料後，可選擇「姐姐燙」和「獨自燙」，交由店員燙食材或於座位上用邊爐爐具自行燙熟，「獨自燙」於下午3時後供應並以套餐形式出售，需額外加$8，套餐包括自選湯底1款、配料(蔥花、芫茜、酸菜)1份及特調醬汁1款。

最後可以選擇8款原創湯底包括：清湯、麻辣湯、煳辣湯、酸辣湯、番茄湯、水煮湯、重慶三哥酸辣湯以及砂砂湯，自行搭出心水口味。

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開幕限定「三哥燙髮服務」

為慶祝新店開幕，28日當日將推出「三哥燙髮服務」，當日下午12時至4時惠顧「三哥燙」，即可免費體驗由專業髮型師利用熨髮夾，夾出「燙」字或「辣椒」造型。

譚仔三哥全新概念店「三哥燙」

營業時間：    上午11時至下午930

地點：    新界元朗鳳翔路2-6 YOHO PLUS加點1C110號舖

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