譚仔三哥由8月13日起限定加推全新的「獨門三酸撈薯粉 配 爽辣化骨仙掌 · 彈滑燕餃」，更有小食「脆脆軟殼蟹配麻辣喼汁」和「蜜桃乳酸特飲」全新登場，帶來刺激過癮的夏日滋味！另外譚仔三哥亦展開全新「香辣Summer賞」，大派優惠券。更推出午市印花卡及多款驚喜禮遇，想知詳請，即睇內文！

「化骨仙掌」霸氣登場 同場加映絕配全新小食和特飲

夏日限定王牌產品「獨門三酸撈薯粉」既辛辣刺激又清新醒胃，是次升級的「爽辣化骨仙掌」以去骨鴨掌經嚴謹烹煮至爽滑後再加以冰鎮保持口感Ｑ彈爽嫩，再以三哥秘製醬汁調味，醒胃過癮，配上皮香肉嫩彈滑燕餃，加入以老牌陳醋混合精煉麻椒及鮮辣椒製成的獨門秘製「三酸汁」，與彈牙薯粉合二為一，撈出滋味新高度！

首次登場的期間限定小食「脆脆軟殼蟹配麻辣喼汁」和載譽歸來的「蜜桃乳酸特飲」同樣出色！「脆脆軟殼蟹配麻辣喼汁」小食，將其烘烤至金黃酥脆，配上自家調配的秘製麻辣喼汁，啖啖香口惹味！再喝一口由粒粒香甜蜜桃混和微酸帶甜的乳酸調配而成的「蜜桃乳酸特飲」，解渴潤喉，夏日消暑恩物！

「三哥辛派」會員額外加推多重優惠

即日起以「三哥辛派」手機App下單全新「獨門三酸撈薯粉配爽辣化骨仙掌 · 彈滑燕餃」，即送一人皮蛋小食一份，優惠期有限，送完即止！以「三哥辛派」手機App下單全新的「脆脆軟殼蟹配麻辣喼汁」更可享會員優惠價$14（原價$20）！此外，所有「三哥辛派」會員亦會收到「獨門三酸撈薯粉」減$5優惠券一張，於8月19日或之前凡惠顧「獨門三酸撈薯粉配爽辣化骨仙掌 · 彈滑燕餃」或「獨門三酸撈薯粉配香辣單骨雞翼 · 彈滑燕餃」即可使用！