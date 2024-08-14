譚仔三哥由8月13日起限定加推全新的「獨門三酸撈薯粉 配 爽辣化骨仙掌 · 彈滑燕餃」，更有小食「脆脆軟殼蟹配麻辣喼汁」和「蜜桃乳酸特飲」全新登場，帶來刺激過癮的夏日滋味！另外譚仔三哥亦展開全新「香辣Summer賞」，大派優惠券。更推出午市印花卡及多款驚喜禮遇，想知詳請，即睇內文！
「化骨仙掌」霸氣登場 同場加映絕配全新小食和特飲
夏日限定王牌產品「獨門三酸撈薯粉」既辛辣刺激又清新醒胃，是次升級的「爽辣化骨仙掌」以去骨鴨掌經嚴謹烹煮至爽滑後再加以冰鎮保持口感Ｑ彈爽嫩，再以三哥秘製醬汁調味，醒胃過癮，配上皮香肉嫩彈滑燕餃，加入以老牌陳醋混合精煉麻椒及鮮辣椒製成的獨門秘製「三酸汁」，與彈牙薯粉合二為一，撈出滋味新高度！
首次登場的期間限定小食「脆脆軟殼蟹配麻辣喼汁」和載譽歸來的「蜜桃乳酸特飲」同樣出色！「脆脆軟殼蟹配麻辣喼汁」小食，將其烘烤至金黃酥脆，配上自家調配的秘製麻辣喼汁，啖啖香口惹味！再喝一口由粒粒香甜蜜桃混和微酸帶甜的乳酸調配而成的「蜜桃乳酸特飲」，解渴潤喉，夏日消暑恩物！
「三哥辛派」會員額外加推多重優惠
即日起以「三哥辛派」手機App下單全新「獨門三酸撈薯粉配爽辣化骨仙掌 · 彈滑燕餃」，即送一人皮蛋小食一份，優惠期有限，送完即止！以「三哥辛派」手機App下單全新的「脆脆軟殼蟹配麻辣喼汁」更可享會員優惠價$14（原價$20）！此外，所有「三哥辛派」會員亦會收到「獨門三酸撈薯粉」減$5優惠券一張，於8月19日或之前凡惠顧「獨門三酸撈薯粉配爽辣化骨仙掌 · 彈滑燕餃」或「獨門三酸撈薯粉配香辣單骨雞翼 · 彈滑燕餃」即可使用！
「三哥辛派」會員專享至抵「香辣SUMMER賞」
由即日起至9月17日，譚仔三哥「三哥辛派」手機App推出「香辣SUMMER賞」，逢星期三為三粉送上多張至抵電子優惠券。
早餐電子優惠券適用於指定早餐，8月14日推出豐盛早晨全餐減$5電子優惠券。優惠券以外，會員更可以激抵價$54享用充滿三哥特色的「晨早悠悠2人早餐」，雙餸清湯米線配土匪乍醬芝士三文治或烘肉桂焦糖多士，以豐富早餐迎接美好的一天。
下午茶電子優惠券適用於「三哥辛派」上的任何一款茶餐，包括下午茶人氣王「A3 蒜香白肉撈油麵餐」，蒜香濃郁及肥瘦均稱的白肉配上油麵，惹味無比；加上兩款自選的一人小食，憑優惠券即減$5。一連6星期，每星期三都會發放一張茶餐優惠券。
「三哥辛派」手機App亦同步推出儲印花活動，凡推廣期間惠顧一份「獨門三酸撈薯粉」或「清湯肥牛雞肉米線午市套餐」，即可獲得印花一個；每儲齊四個印花即可免費獲贈土匪雞翼(大)一份，多儲多換！
驚喜加推五項快閃抵換優惠券回饋「鐵三粉」
為答謝一眾「鐵三粉」的支持，譚仔三哥推出多款期間限定的快閃抵換優惠券，除了$5現金券外，更有一系列飲品和小食換領券，包括自選凍飲、皮蛋，以及期間限定換領的自選特飲和清爽涼拌豬肚配萵筍優惠券。新登記成為「真三粉」的會員只需在三個月內累計消費滿$300，即可升級成為「鐵三粉」，而「鐵三粉」每消費$1即儲1分，配搭上述的早、茶餐優惠券和儲印花計劃，享盡多重禮遇，輕鬆儲積分，換領多款優惠券！