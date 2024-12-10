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2024-12-10 18:00:00

譚仔三哥第100間分店進駐屯門！連串開幕優惠/免費派米線+土匪雞翼

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譚仔三哥第100間分店進駐屯門！連串開幕優惠/免費派米線+土匪雞翼

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譚仔三哥第100間分店將進駐戶屯門山景商場，為慶祝此一盛事，譚仔三哥推出多項屯門山景商場限定「辛」開幕優惠，而其他分店亦有特別的「三哥辛派」會員優惠，另外指定日子將派發米線及土匪雞翼！不可錯過全新滑牛鴨血水煮湯米線，即睇詳請。

100間分店開幕優惠

譚仔三哥第100間分店將於屯門山景商場開幕，同時於新店特別推出多項開幕優惠，包括有即影即有體驗、消費滿指定金額即送三哥限量禮品以及優惠價$100享用豐「山」水起3人餐。

三哥人生三格

顧客在屯門山景商場三哥分店作任何消費，即可免費憑收據與親朋好友一同拍攝「三哥人生三格」即影即有一次。

日期：1213 下午12:30-15:30

送三哥限量禮品

顧客在屯門山景商場三哥分店消費滿 $100，即送三哥限量禮品乙份，送完即止。

日期：1213日起

$100歎豐「山」水起3人餐

三人餐包括清湯兩餸米線3碗及熱飲3杯，亦可加錢升級凍飲或特飲。另外亦可以優惠價加配小食。

日期：1214日至15

免費派發米線及土匪雞翼

譚仔三哥秉承「線有善報」慈善活動的宗旨，為屯門區街坊帶來一絲暖意，特別舉辦愛心送贈活動。譚仔三哥屯門山景商場新店將於1213日及1216日的指定時間，分別免費派發「清湯雞肉木耳絲米線」及「土匪雞翼（細）」（各限量派發100份，派完即止）。

米線派發時段：1213日，憑籌號免費領取「清湯雞肉木耳絲米線」一碗。

土匪雞翼派發時段：1216日，憑籌號免費領取「土匪雞翼（細）」一份。

早上8時起於屯門山景商場譚仔三哥店舖門外派籌，顧客當日早上10:00可於屯門山景商場譚仔三哥分店憑籌號領取食品。

限定會員優惠

為慶祝譚仔三哥第100間香港分店開幕，鐵三粉會員於屯門山景商場三哥分店試業日（1212日）可獲3倍積分獎賞；由1213日起，全線三哥分店亦推出3倍積分獎賞及快閃積分抵換優惠券，全城共同慶祝第一百間分店的開幕！

  • 1211日：惠顧滿$100送土匪雞翼完成登記的會員方可獲取及使用此優惠
  • 1212日：屯門山景商場三哥分店（試業日）3倍積分獎賞
  • 121319日：全線三哥分店3倍積分獎賞
  • 121326日：快閃積分抵換優惠券
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全新三哥滑牛．鴨血水煮湯米線

即日起譚仔三哥推出「水煮湯鴨血」第二彈，全新「三哥水煮湯米線｜滑牛．鴨血」選用港式風味的滑牛、嫩滑的鴨血、爽滑米線，三種不同順滑口感結合，讓人越吃越上癮！

即日起以「三哥辛派」手機App下單全新「三哥水煮湯米線｜滑牛．鴨血」，即送指定小食一份（手拍青瓜 / 雲耳 / 一人皮蛋），優惠期有限，送完即止！

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