譚仔三哥︱三酸撈薯粉自己撈 城寨伍允龍獲姐姐傳授撈技三式

首次與譚仔三哥合作的伍允龍，大讚三哥宣傳片創意十足，他亦拍得過癮：「第一次同譚仔三哥合作相當開心，亦是我首次以功夫來拍廣告，拍攝時要用綁上千斤重石頭的筷子去夾波子，又要耍功夫及寸勁，很有滿足感。」伍允龍指要多謝媽咪，因為至少訓練他用筷子，「現在終於大派用場，可以輕而易舉夾波子，總算沒有丟媽咪面子。」

譚仔三哥米線(譚仔三哥)的三酸撈薯粉，相隔兩年後再度升級登場 ───「獨門三酸撈薯粉」。以匠人精神把「香麻辛辣」層次昇華，將老牌陳醋混合精煉麻椒及鮮辣椒，製成的獨門秘製「三酸汁」，與煙韌彈牙的薯粉分開上枱，由三哥姐姐親身傳授撈技三式「一混、二倒、三撈起」。《九龍城寨之圍城》的「王九」伍允龍，今日率先試食，大讚每條扭紋薯粉，掛滿濃厚酸香、辛辣，非常醒胃。

譚仔三哥米線(譚仔三哥)的三酸撈薯粉，相隔兩年後再度升級登場 ───「獨門三酸撈薯粉」。以匠人精神把「香麻辛辣」層次昇華，將老牌陳醋混合精煉麻椒及鮮辣椒，製成的獨門秘製「三酸汁」，與煙韌彈牙的薯粉分開上枱，由三哥姐姐親身傳授撈技三式「一混、二倒、三撈起」。《九龍城寨之圍城》的「王九」伍允龍，今日率先試食，大讚每條扭紋薯粉，掛滿濃厚酸香、辛辣，非常醒胃。

譚仔三哥米線(譚仔三哥)的三酸撈薯粉，相隔兩年後再度升級登場 ───「獨門三酸撈薯粉」。以匠人精神把「香麻辛辣」層次昇華，將老牌陳醋混合精煉麻椒及鮮辣椒，製成的獨門秘製「三酸汁」，與煙韌彈牙的薯粉分開上枱，由三哥姐姐親身傳授撈技三式「一混、二倒、三撈起」。《九龍城寨之圍城》的「王九」伍允龍，今日率先試食，大讚每條扭紋薯粉，掛滿濃厚酸香、辛辣，非常醒胃。

譚仔三哥米線(譚仔三哥)的三酸撈薯粉，相隔兩年後再度升級登場 ───「獨門三酸撈薯粉」。以匠人精神把「香麻辛辣」層次昇華，將老牌陳醋混合精煉麻椒及鮮辣椒，製成的獨門秘製「三酸汁」，與煙韌彈牙的薯粉分開上枱，由三哥姐姐親身傳授撈技三式「一混、二倒、三撈起」。《九龍城寨之圍城》的「王九」伍允龍，今日率先試食，大讚每條扭紋薯粉，掛滿濃厚酸香、辛辣，非常醒胃。

至於跟「三哥姐姐」合作，伍允龍稱同樣有趣：「三哥姐姐話好有親切感，她們講廣東話，跟我到台灣宣傳《九龍城寨之圍城》時國語差不多，我相信自己學『姐姐話』天份比學國語高，哈哈！而且三位姐姐演技超好兼玩得，仲教我撈薯粉，看似容易，要做到每條薯粉都均勻布滿醬汁，卻十分有難度。」

涼拌豬肚 單骨雞翼食過翻噚味

伍允龍指，自己是譚仔三哥忠實顧客：「一來譚仔三哥分店遍布港九新界，方便拍完戲隨時醫肚。二來食物選擇多，冬天可以食熱騰騰的米線暖胃，又可以轉菜底keep fit；今個夏天就最適合食『獨門三酸撈薯粉』，彈牙扭紋薯粉每條均掛滿酸香辛辣醒胃的『三酸汁』，辛辣味雖微嗆，但各自的味道出色而互不搶戲，反而融和得很完美。每碗撈薯粉跟配皮香肉嫩、掛汁彈滑的燕餃一份及全新香辣單骨雞翼，口感十足、又爽又辣。」他又稱，對兩款全新期間限定加配食一試難忘，「醬汁豬耳和醬汁豬脷，每一樣材料都非常出色，按自己喜好挑選辣度，自己絕對可以鯨吞一整碗，將一整天疲累一掃而空。」