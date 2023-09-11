熱門搜尋:
水浸 鯨魚 天氣 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 黃大仙 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023 摩洛哥地震 觀塘
返回
生活
2023-09-11 19:40:20

譚仔三哥︱15周年混血美食 三哥黑蒜油味噌湯米線 魏浚笙初嘗即讚混得驚豔

分享：
生活

Jeffrey對於混血風味的「三哥黑蒜油味噌湯米線」讚不絕口。

譚仔三哥米線(譚仔三哥)於8月踏入品牌創業15周年，以「堅持辣着」為主題，日式風味「三哥黑蒜油味噌湯米線」，以及限定小食「麻香昆布素菜卷」及特飲「櫻花蒟蒻蘋果綠茶」。譚仔三哥更找來混血男神魏浚笙(Jeffrey)代言率先試食外，店內更擺放Jeffrey 1:1人型紙板，讓大家邊打卡邊嘗辛辣驚喜。

 

剛從日本旅行回港的Jeffrey，特意抽空試食採用味噌湯底，配上黑蒜油、豬腩卷和溏心蛋的「三哥黑蒜油味噌湯米線」，即並讚口不絕：「味噌湯對我來說是非常家常的日式料理，可說是『comfort food』。譚仔三哥這款全新的和風口味限定米線，絕對把味噌湯昇華至另一層次。」

生活 生活 生活

味噌鮮 黑蒜香 三哥湯底夠麻

Jeffrey又讚黑蒜油味噌湯巧妙利用口味相異的兩款赤、白味噌，再配搭自家湯底，製作出味道層次豐富而充滿譚仔三哥特色的味噌湯底，「湯中加入了蒜香撲鼻的黑蒜油，激發湯底的香味，令我徹底改變對味噌湯的印象。這碗港日混血米線令我感到驚豔。」說畢Jeffrey盡情嗦麵喝湯，一口腩卷、一口溏心蛋，吃得極為滋味，像是吃播上身！

生活

綠茶的香氣與蘋果茸的香甜集一身的特飲，Jeffrey大讚清爽美味。

小食 特飲同具港日混血風情

Jeffrey席上又分享東京之旅，他專程到日本譚仔三哥探店：「作為三粉，我當然要光顧日本的譚仔三哥分店，除了米線外，更試勻所有日本限定菜式，最難忘的是『香醋芝士鮮原茄』及麻辣米線，非常有特色。小食選用日本當地番茄，非常香甜多汁，配上特製醋汁非常開胃；而我嗜辣，以往在譚仔三哥能吃到中辣，而日本的麻辣湯更是辣中帶點鮮甜，非常順口。」

對比起全新限定小食「麻香昆布素菜卷」，Jeffrey坦言後者更合他口味：「這款素菜腐皮卷，可說是我吃過譚仔三哥最完美的fusion小食，誰會想到酒樓一盅兩件的素菜腐皮卷，與關東煮風味如此配搭，而且美味又健康，多吃亦不覺負擔，再喝一口清爽香甜的『櫻花蒟蒻蘋果綠茶』，一絕也。」他說罷即把口感清爽的限定特飲，一飲而盡，並呼出：「Oishii！」

生活

Jeffrey愛譚仔三哥香港店的小食麻香昆布素菜卷，因為充滿港日特色。

生活 生活
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受