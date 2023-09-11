譚仔三哥︱15周年混血美食 三哥黑蒜油味噌湯米線 魏浚笙初嘗即讚混得驚豔

剛從日本旅行回港的Jeffrey，特意抽空試食採用味噌湯底，配上黑蒜油、豬腩卷和溏心蛋的「三哥黑蒜油味噌湯米線」，即並讚口不絕：「味噌湯對我來說是非常家常的日式料理，可說是『comfort food』。譚仔三哥這款全新的和風口味限定米線，絕對把味噌湯昇華至另一層次。」

Jeffrey又讚黑蒜油味噌湯巧妙利用口味相異的兩款赤、白味噌，再配搭自家湯底，製作出味道層次豐富而充滿譚仔三哥特色的味噌湯底，「湯中加入了蒜香撲鼻的黑蒜油，激發湯底的香味，令我徹底改變對味噌湯的印象。這碗港日混血米線令我感到驚豔。」說畢Jeffrey盡情嗦麵喝湯，一口腩卷、一口溏心蛋，吃得極為滋味，像是吃播上身！

小食 特飲同具港日混血風情

Jeffrey席上又分享東京之旅，他專程到日本譚仔三哥探店：「作為三粉，我當然要光顧日本的譚仔三哥分店，除了米線外，更試勻所有日本限定菜式，最難忘的是『香醋芝士鮮原茄』及麻辣米線，非常有特色。小食選用日本當地番茄，非常香甜多汁，配上特製醋汁非常開胃；而我嗜辣，以往在譚仔三哥能吃到中辣，而日本的麻辣湯更是辣中帶點鮮甜，非常順口。」

對比起全新限定小食「麻香昆布素菜卷」，Jeffrey坦言後者更合他口味：「這款素菜腐皮卷，可說是我吃過譚仔三哥最完美的fusion小食，誰會想到酒樓一盅兩件的素菜腐皮卷，與關東煮風味如此配搭，而且美味又健康，多吃亦不覺負擔，再喝一口清爽香甜的『櫻花蒟蒻蘋果綠茶』，一絕也。」他說罷即把口感清爽的限定特飲，一飲而盡，並呼出：「Oishii！」