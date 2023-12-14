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2023-12-14 20:02:41

譚仔三哥︱Lolly Talk阿妹 阿蛋撇低隊友 大擦鍋肉笑蝦蝦麻辣湯米線 笑言寫下辛辣版《二人限定故事》

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剛於九展舉行完兩場非常成功音樂會的女團Lolly Talk，成員黃敏蕎(阿妹)和黃詠霖(阿蛋)，知道譚仔三哥米線(譚仔三哥)推出全新「回～鍋肉笑蝦蝦麻辣湯米線」，即刻撇低隊友走去試食，更品嘗限定小食「落力為你烤豬頸肉」及特飲「櫻花珠下Say椰～忌廉梳打」，兩人笑言寫下三哥辛辣版的《二人限定故事》。

譚仔三哥新美食「回～鍋肉笑蝦蝦麻辣湯米線」，以四川的回鍋肉結合現炒烹調概念，香辣惹味的回鍋肉及醬汁，蓋在麻辣湯米線之上，激發出雙重香、麻、辛、辣滋味。早前為演唱會節食瘦身養聲的阿妹、阿蛋，看過後即時食指大動。

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兩人品嘗完「櫻花珠下Say椰～忌廉梳打」，即讚比她們的團歌《三分甜》更為甜。

 

 

奉旨試食鍋肉麻辣湯米線

阿妹、阿蛋坦言仍在「回氣」，但一見三哥捧出「回～鍋肉米線」即說：「之前演唱會為以最靚聲上陣，食了一陣子水煮食物，今日難得奉旨試食，就像是把水煮豬肉落鑊爆香成為回鍋肉一般，讓我們『回神』一番。」一旁的阿蛋聽後勸喻阿妹做好顏值擔當的本分，不要企圖成為搞笑擔當，場面爆笑。

同是「辣妹」的二人，對這款全新米線讚口不絕：「這全新食法的米線很有新鮮感。回鍋肉香濃惹味、蝦仁Q彈爽脆、鹵豆干香嫩入味，加上鑊氣十足的濃厚醬汁，淋在麻辣湯米線之上，滋味激增、辣得過癮，別有另一番風味！」

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阿妹、阿蛋感謝三哥讓她們奉旨試食。

嘗完米線後，二人食指大動，急不及待試新小食「落力為你烤豬頸肉」，阿蛋一嘗後即讚：「我喜歡吃豬頸肉，啖啖肉沒有骨，而且肥瘦均稱。三哥的『落力為你烤豬頸肉』帶有少少焦香，一咬肉汁爆發，配上十三香淮鹽或泰色辣椒醬都非常合適，各有特式，非常推介。」

 

 

「忌廉梳打」比《三分甜》更甜

首次一同接job，阿妹、阿蛋感謝三哥為她們締造機會寫下辛辣版《二人限定故事》，賣口乖之餘不忘宣傳新歌，同為千禧後的二人，對於懷舊冰室飲品為靈感的「櫻花珠下Say椰～忌廉梳打」極為喜愛：「從未品嘗過正宗的忌廉溝鮮奶，但這款改良版以椰汁和鮮奶製成奶蓋，增添了清新的香甜味道，再加入粒粒爽口彈牙的櫻花珠珠，感覺像是初春氣息在口中綻放，浪漫又美味，比《三分甜》更為甜蜜！」

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