譚仔三哥︱Lolly Talk阿妹 阿蛋撇低隊友 大擦鍋肉笑蝦蝦麻辣湯米線 笑言寫下辛辣版《二人限定故事》

剛於九展舉行完兩場非常成功音樂會的女團Lolly Talk，成員黃敏蕎(阿妹)和黃詠霖(阿蛋)，知道譚仔三哥米線(譚仔三哥)推出全新「回～鍋肉笑蝦蝦麻辣湯米線」，即刻撇低隊友走去試食，更品嘗限定小食「落力為你烤豬頸肉」及特飲「櫻花珠下Say椰～忌廉梳打」，兩人笑言寫下三哥辛辣版的《二人限定故事》。 譚仔三哥新美食「回～鍋肉笑蝦蝦麻辣湯米線」，以四川的回鍋肉結合現炒烹調概念，香辣惹味的回鍋肉及醬汁，蓋在麻辣湯米線之上，激發出雙重香、麻、辛、辣滋味。早前為演唱會節食瘦身養聲的阿妹、阿蛋，看過後即時食指大動。

奉旨試食鍋肉麻辣湯米線 阿妹、阿蛋坦言仍在「回氣」，但一見三哥捧出「回～鍋肉米線」即說：「之前演唱會為以最靚聲上陣，食了一陣子水煮食物，今日難得奉旨試食，就像是把水煮豬肉落鑊爆香成為回鍋肉一般，讓我們『回神』一番。」一旁的阿蛋聽後勸喻阿妹做好顏值擔當的本分，不要企圖成為搞笑擔當，場面爆笑。 同是「辣妹」的二人，對這款全新米線讚口不絕：「這全新食法的米線很有新鮮感。回鍋肉香濃惹味、蝦仁Q彈爽脆、鹵豆干香嫩入味，加上鑊氣十足的濃厚醬汁，淋在麻辣湯米線之上，滋味激增、辣得過癮，別有另一番風味！」