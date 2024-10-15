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生活
2024-10-15 18:40:33

譚仔三哥︱Stanley@MIRROR以SLDPK 挑戰水煮湯油麵配甜滷豬手鴨血

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身材fit爆的Stanley稱，慶幸水煮湯油麵甜滷豬手鴨血，不是在他舉行演唱會前推出，否則他肯定維持不到爆肌身材。

身材fit爆的Stanley稱，慶幸水煮湯油麵甜滷豬手鴨血，不是在他舉行演唱會前推出，否則他肯定維持不到爆肌身材。

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譚仔三哥米線(譚仔三哥)期間限定水煮湯底即將強勢回歸！集香、濃、辛、辣、鮮於一身的三哥獨創水煮湯，激起三粉們「SLDPK(食辣的拼勁)，勁辣滋味再次成為香港「辛」常態。完成演唱會的MIRROR成員邱士縉(Stanley)，率先試食「水煮湯油麵配甜滷豬手鴨血」，還有「網燒香脆一口餃 」和特飲「冰爽咸檸雪碧特飲」同樣出色，美食令你他一試入魂。

 

日前在演唱會大騷一身結實肌肉的Stanley，身材令全場觀眾瘋狂尖叫，其爆肌照更在網上瘋傳，成為熱話。試食當日的Stanley大爆練肌艱辛過程：「健身最痛苦莫過於戒口，少點意志力亦會失守，尤其愈近演唱會愈要戒得清，唯有憑意志堅持到底，才可在演唱會展露完美身材。」作為三哥水煮湯鐵粉的Stanley，明白水煮湯必需要夠辣才夠惹味，「試食三哥水煮湯油麵配甜滷豬手．鴨血誓將之前『戒口的拼勁』化為『SLDPK(食辣的拼勁)，水煮湯要加辣再加辣，挑戰之前未曾試過的辣度。」

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Stanley最愛口感滑順的油麵，因為每啖麵中都留有淡淡油香。 三哥水煮湯油麵｜甜滷豬手．鴨血($49)，水煮湯以15種香料與醬料提味，加入磨成泥茸的花椒、八角及鮮辣椒，湯底香濃辛辣。配上皮香肉嫩的甜滷豬手及鮮香嫩滑的鴨血，滋味醇厚。

對新口味美食非常期待的Stanley，大爆最愛水煮湯鴨血：「最喜歡三哥的水煮湯鴨血，滑嫩鴨血滲滿秘製水煮湯底精華，辛香麻辣滋味令我吃不停口！每次點水煮鴨血均會至少額外加配兩份鴨血。」Stanley慶幸三哥今次不是在演唱會前再推出水煮湯鴨血，否則他一定忍不住口。

至於全新甜滷豬手和油麵配搭，Stanley品嘗完後雙眼發光：「沒想到微甜口味的滷豬手，加上油麵與水煮湯底後如此相夾！豬手口感軟糯，啖啖肉非常滿足，而且肥而不膩，又稍稍中和水煮湯底的辛辣，令我有繼續追吃的慾望。」至於油麵Stanley大讚同樣出色，「油麵口感帶嚼勁，掛滿水煮湯及油香，有點似吃日式沾麵的感覺。」

每顆網燒香脆一口餃均外脆金黃，Stanley則愛米網的焦香，以及餡料保留啖啖肉汁。 網燒香脆一口餃($14)，以豬肉、椰菜、韭菜、大蔥及白菜為主要餡料，嚴謹控制煎焗時，確保每夥餃子均外脆金黃，沾上特製麻辣喼汁，滋味滿滿。 Stanley建議吃一口三哥水煮湯油麵，再來一啖透心涼的冰爽咸檸雪碧特飲，圓滿一頓美饌。 冰爽咸檸雪碧特飲(單點$17、加配價$12)，鹹香青檸配上雪碧，完美融和的酸、鹹、甜，為三粉極速解辣。
水煮湯油麵配甜滷豬手鴨血最新宣傳海報。

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