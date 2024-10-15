譚仔三哥︱Stanley@MIRROR以SLDPK 挑戰水煮湯油麵配甜滷豬手鴨血

身材fit爆的Stanley稱，慶幸水煮湯油麵甜滷豬手鴨血，不是在他舉行演唱會前推出，否則他肯定維持不到爆肌身材。

譚仔三哥米線(譚仔三哥)期間限定水煮湯底即將強勢回歸！集香、濃、辛、辣、鮮於一身的三哥獨創水煮湯，激起三粉們「SLDPK」(食辣的拼勁)，勁辣滋味再次成為香港「辛」常態。完成演唱會的MIRROR成員邱士縉(Stanley)，率先試食「水煮湯油麵配甜滷豬手鴨血」，還有「網燒香脆一口餃 」和特飲「冰爽咸檸雪碧特飲」同樣出色，美食令你他一試入魂。

日前在演唱會大騷一身結實肌肉的Stanley，身材令全場觀眾瘋狂尖叫，其爆肌照更在網上瘋傳，成為熱話。試食當日的Stanley大爆練肌艱辛過程：「健身最痛苦莫過於戒口，少點意志力亦會失守，尤其愈近演唱會愈要戒得清，唯有憑意志堅持到底，才可在演唱會展露完美身材。」作為三哥水煮湯鐵粉的Stanley，明白水煮湯必需要夠辣才夠惹味，「試食三哥水煮湯油麵配甜滷豬手．鴨血誓將之前『戒口的拼勁』化為『SLDPK』(食辣的拼勁)，水煮湯要加辣再加辣，挑戰之前未曾試過的辣度。」