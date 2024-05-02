譚仔三哥x插畫師Johnee推出行李帶及特別版貼紙！加推一人餐優惠

譚仔三哥米線上月推出的期間限定「酸菜湯好Duck Duck 米線」以鹹香四溢的客家粗酸菜配搭爽脆香辣的酸豆角烹調而成的酸菜湯底，配搭兩款限定食材──軟嫩的「煙燻鴨胸」和爽脆的「鴨腎花」。為答謝大家支持，譚仔三哥將聯同本地人氣網絡插畫家Johnee Lau，推出行李帶及特別版貼紙。另外更加推一人餐優惠，即睇內文詳情！
譚仔三哥聯乘網絡插畫家Johnee推出「巧Duck意行李帶」及「A5痴Duck住貼紙」
譚仔三哥以Johnee設計的「酸菜湯好Duck Duck 米線」插畫，製作了「巧Duck意行李帶」和「A5痴Duck住貼紙」。知道三粉在外遊玩期間時常掛念譚仔三哥，未能在外地品嚐到譚仔三哥滋味，特意推出「巧Duck意行李帶」和「A5痴Duck住貼紙」，讓Duck Duck意意的譚仔三哥插畫陪著你走。掛上奪目吸睛的黃色行李帶，在芸芸行李中有如漆黑的螢火蟲，格外出眾耀眼，令你第一時間認到行李，回港後加快腳步衝出機場到譚仔三哥一解鄉愁！
而「A5痴Duck住貼紙」每款食材插畫Duck 意有趣，可以貼在記事簿上，記錄每個外遊「食好西」精彩時刻。
譚仔三哥ＸJohnee 換購詳情
5月3日起，凡於譚仔三哥米線分店惠顧任何一餸或以上米線／推廣米線或任何套餐，即可以
1) $32換購「巧Duck意行李帶」一條 (每條「巧Duck意行李帶」附送「A5痴Duck住貼紙」一張) 或；
2) $8 換購「A5痴Duck住貼紙」一張
數量有限，換完即止。
譚仔三哥x Johnee見面會即席創作
在Facebook和Instagram擁有超過5萬和3萬粉絲的網絡插畫家Johnee，畫風為核突可愛風，常於網上直播畫名，透過直播將觀眾的出題即席畫成食字 gag 插畫— Faster Piece。Faster Piece是一系列以食字為題的插畫，靈感源自生活周遭的文字，Johnee常參與一些本地創意市集、展覽和商場活動，透過即席手繪出客人題目的交流，豐富自己創作材料和靈感。
是次Johnee以「酸菜湯好Duck Duck 米線」的主題，為譚仔三哥度身創作了一系列插畫，當中的角色除了譚仔三哥和姐姐外，還有不同造型的食材及配料，非常Duck意可愛！譚仔三哥當然有Duck齊齊享，專誠邀請Johnee 給三粉們驚喜！Johnee將於2024年5月3、4和18日分別親臨旺角和觀塘分店，進行《譚仔三哥x Johnee 乜名都畫Duck到》活動，活動當日大家只要以「三哥辛派」手機APP於活動分店內作任何消費，出示手機APP中「成功下單」的畫面即可參與活動一次！更有機會獲得特別版貼紙！每日活動名額及貼紙數量有限，先到先得派完即止，大家絕對不要錯過！
《譚仔三哥x Johnee 乜名都畫Duck到》見面會
5月3日（星期五）下午6時30分至8時30分
旺角西洋菜南街分店
5月4日 （星期六）下午3時至5時
觀塘電訊一代廣場分店
5月18日 （星期六）下午3時至5時
旺角西洋菜南街分店
酸菜湯好Duck Duck米線一人餐
由即日起，大家只要用「三哥辛派」手機APP下單，即可以驚喜優惠價$55享用期間限定「酸菜湯好Duck Duck米線」和「黑芝麻奶蓋豆乳特飲」（原價$61，可轉其他飲品）；凡惠顧此套餐更可以低至半價$8加配「烤烤味彩椒墨汁腸」一客！一次試齊三款新品只需$63，試問怎能錯過？作為精明三粉的你更要記得定時開「三哥辛派」手機APP，享盡譚仔三哥為會員準備的至抵優惠，以激抵價盡情品嚐譚仔三哥滋味！