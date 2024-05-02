譚仔三哥x插畫師Johnee推出行李帶及特別版貼紙！加推一人餐優惠

譚仔三哥米線上月推出的期間限定「酸菜湯好Duck Duck 米線」以鹹香四溢的客家粗酸菜配搭爽脆香辣的酸豆角烹調而成的酸菜湯底，配搭兩款限定食材──軟嫩的「煙燻鴨胸」和爽脆的「鴨腎花」。為答謝大家支持，譚仔三哥將聯同本地人氣網絡插畫家Johnee Lau，推出行李帶及特別版貼紙。另外更加推一人餐優惠，即睇內文詳情！

譚仔三哥x插畫師Johnee推出行李帶及特別版貼紙！加推一人餐優惠

譚仔三哥聯乘 網絡插畫家Johnee 推出「巧Duck意行李帶」及「A5痴Duck住貼紙」

譚仔三哥以Johnee設計的「酸菜湯好Duck Duck 米線」插畫，製作了「巧Duck意行李帶」和「A5痴Duck住貼紙」。知道三粉在外遊玩期間時常掛念譚仔三哥，未能在外地品嚐到譚仔三哥滋味，特意推出「巧Duck意行李帶」和「A5痴Duck住貼紙」，讓Duck Duck意意的譚仔三哥插畫陪著你走。掛上奪目吸睛的黃色行李帶，在芸芸行李中有如漆黑的螢火蟲，格外出眾耀眼，令你第一時間認到行李，回港後加快腳步衝出機場到譚仔三哥一解鄉愁！

而「A5痴Duck住貼紙」每款食材插畫Duck 意有趣，可以貼在記事簿上，記錄每個外遊「食好西」精彩時刻。

譚仔三哥ＸJohnee 換購詳情

5月3日起，凡於譚仔三哥米線分店惠顧任何一餸或以上米線／推廣米線或任何套餐，即可以

1) $32換購「巧Duck意行李帶」一條 (每條「巧Duck意行李帶」附送「A5痴Duck住貼紙」一張) 或；

2) $8 換購「A5痴Duck住貼紙」一張

數量有限，換完即止。