巴黎奧運會已於上星期開幕，為慶祝這四年一度的體壇盛事，譚仔雲南米線特別於譚仔APP上，推出三款期間限定的「滋味運動會」外賣自取優惠套餐！當中不能錯過有全新食材的麻辣爆汁魚蛋的「飛魚套餐」，同時亦推出三款奧運限定精品，隨指定套餐換領或換購，不容錯過！

「滋味運動會」外賣自取優惠套餐 麻辣爆汁魚蛋首次勁「爆」登場

今屆奧運香港共迎戰13個運動項目，除了已勇奪金牌的劍擊項目外，亦有其他焦點賽事如游泳、乒乓球和羽毛球，以及同樣令人矚目的體操、田徑、三項鐵人、單車、柔道，甚至是港隊首次征奧的跆拳道！而一向扎根香港的譚仔更以三項賽事為名，推出「滋味運動會」的三款外賣自取優惠套餐，包括「飛魚套餐」、「劍尖上的雞翼套餐」及「彈彈乒乓丸套餐」，「飛魚套餐」更特意加入全新麻辣爆汁魚蛋！

「飛魚套餐」包括麻辣爆汁魚蛋、魚片頭、紫菜墨丸配泡椒酸菜魚湯米線(可轉配其他湯底)以及指定飲品，誠意推介全新麵料「麻辣爆汁魚蛋」，魚蛋鮮嫩彈牙，麻辣味香，咬下去的一剎噴發麻辣湯汁，像飛魚一樣爆發力驚人，給人滿滿驚喜。100米飛魚套餐，第一次召集，立即食住飛魚套餐支持香港女飛魚！喜愛土匪雞翼的你必定要試「劍尖上的雞翼套餐」，面對香氣四溢的土匪雞翼，與朋友瞬間變成劍擊場上對手，誓要食到最後一隻為止！套餐包括自選三餸米線、湖南土匪雞翼(3隻)以及指定飲品，食住雞翼為劍神打氣！「彈彈乒乓丸套餐」包括豬紅、紫菜墨丸、豆卜配重慶酸辣湯米線 (可轉配其他湯底) 以及指定飲品。重慶酸辣湯米線一直備受一眾譚仔迷熱愛，彈牙的紫菜墨丸配合酸香濃郁、辛香微辣的重慶酸辣湯底，讓人不禁想起刺激又緊張的乒乓球賽事！

三款套餐米線除了可以補差價轉配其他湯底外，更可以優惠價加配指定一人小食，包括紅油木耳、 紅油青瓜、四川青椒皮蛋、麻辣豬耳 或 蒜泥白肉，眾多不同選擇讓大家各選最愛配搭！