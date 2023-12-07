譚仔米線︱澳洲消防員月曆封面猛男落分店籌款 孖蝦頭 娟姐試食「熱鍋」系列

譚仔雲南米線和譚仔三哥米線，推出全新「熱鍋系列」，更請來3位澳洲消防員月曆封面猛男參加活動，與《絲打圍爐》的主持人楊詩敏(蝦頭)和練美娟(娟姐)一起試食。據悉，3位猛男明天會前往譚仔各分店，陪市民一起品嘗全新「熱鍋系列」，同時為慈善籌款。 譚仔及三哥全新「熱鍋系列」，以二人套餐形式推出，包括一個可自選食材的足料熱鍋。由澳洲遠道而來的3位猛男消防員，包括2024年澳洲消防猛男慈善月曆封面主角、長相酷似「美國隊長」基斯伊雲斯的Brenden；同樣是封面主角、陽光笑容似足荷李活男星畢利谷巴的Ricky，以及腼腆笑容略帶荷李活男神奇洛李維斯影子的Michael。鍾愛中菜的他們吃盡澳洲唐人中餐館，卻未曾品嘗過港人最愛的米線及熱鍋。

3 位消防 猛男 各有所好 面對6款不同口味熱鍋，Brenden最欣賞香茜皮蛋魚肚鍋：「本身不太能接受芫茜的味道，加上這漆黑的『千年蛋』，的確令我有點卻步，但蝦頭和娟姐極力游說我淺嚐一口，定會有所改觀。」Brenden指，湯底絕對顛覆他對芫荽和皮蛋的印象，尤其皮蛋的味道極為與眾不同。 一旁的Michael，對三哥水煮湯魚片鴨血鍋情有獨鍾，同場試食的蝦頭和娟姐，看見他把鴨血放入口中時，捧腹大笑，Michael說：「鴨血口感嫩滑又Q彈，同時整個口腔有麻痺感覺，非常過癮！」Michael指，這是他從來未品嘗過的味道和觸感，感覺非常神奇。 Ricky最愛兩款番茄湯底，因他不太能吃辣：「酸甜濃郁的蕃茄湯底最合我心意，既清甜又開胃，譚仔和三哥的兩款蕃茄湯底各有千秋，配搭雞件、肥牛或魚片頭同樣出色。」而Ricky食罷食材後，又把熱辣辣的湯汁倒入米線，讓米線盡吸湯汁。

蝦頭 娟姐眼睛吃冰淇淋解辣 面對著三大型男，蝦頭和娟姐笑稱：「眼睛吃盡冰淇淋，湯底全面追加辣度也頂得順。」而娟姐說到做到，即場為重慶酸辣豬四寶鍋和煳辣湯豬肚豬膶鍋加辣：「我十分喜歡豬雜，所以這兩款絕對是我的心水之選，加上有3位hot到爆的型男在場，要這個辣度在襯得起他們。」說罷蝦頭立即取笑娟姐小心今晚回家要跪玻璃。蝦頭對熱鍋的概念非常欣賞：「天氣開始轉涼，熱鍋可說最合適不過，口味選擇多，又可自選食材，我會加索盡湯汁的竹笙，三哥更新推出芋絲和響鈴，都是我必加推介。」 明日現身 譚仔 雲南和譚仔三哥分店籌款 三位消防型男，明天會到訪合共4間譚仔雲南米線和譚仔三哥米線分店，與大家一同品嘗全新熱鍋系列，同時為「大樹下善待動物庇護站」，更於譚仔及三哥各5間分店擺放大樹下籌款箱，為「浪浪」們出一份力。而顧客只要捐$20，即可與三位Hot爆澳洲消防員合照或簽名。明天晚上於譚仔金鐘或三哥中環分店作任何惠顧，即可以慈善捐款價$200換走由三位消防員親筆簽名的「2024年澳洲消防猛男慈善月曆」1份，數量有限、售完即止。