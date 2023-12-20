譚仔米線︱謝安琪力撐It’s素Time企劃 素MANY素食加配優惠

Kay鼓勵大家減少肉食消耗，轉向素食，同時重視食物的來源和影響，選擇環保友善的食材和產品。

譚仔米線一直致力推廣可持續發展和環保意識，早前推出「走膠飲管」和「外賣餐具走塑」的舉措，現在又推出了「It's素Time」企劃，提倡綠色飲食態度。謝安琪(Kay)是環保支持者，她對「It's素Time」表示支持，讚揚「素過小橋米線配蟲草花素湯」既養生又美味，更稱自產品推出後，經常在工作空檔時光顧譚仔，喝一碗蟲草花素湯恢復活力。

「It's素Time」的特色是推出多種素食選項，例如「素過小橋米線配蟲草花素湯」。此外，每逢星期一還有限定的「素MANY」素食加配優惠，包括價格優惠的素過小橋米線配蟲草花素湯、免費轉菜底、以及以額外費用加配鮮淮山或Impossible植物豬肉炸醬等。

作為「人妻天花板」的Kay，分享她的綠色飲食秘訣，大方地提供一些「惜飲惜食」建議。她指「素MANY」的優惠讓素食愛好者受惠良多，她自己經常轉菜底，現在只要在星期一光顧譚仔，就能免費轉菜底，攝取更多纖維，對皮膚有益。此外，只需額外支付$3，還可以加配健脾補胃的鮮淮山，這對美容養顏非常有幫助。Impossible植物豬肉炸醬則可以滿足口腹之慾，同時保持健康飲食。她說 ：「自己多年來支持素食，自從譚仔於今年3月推出『素過小橋米線配蟲草花素湯』後，簡直是為我打開了一道美味又方便的素食大門，工作空檔時總會光顧附近的譚仔，喝一口溫暖的蟲草花素湯，馬上幫我叉足電，元氣滿滿地迎接之後的工作。」