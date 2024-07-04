譚仔雲南米線｜全新「燉排骨‧螺片配哈密瓜爵士湯米線」 必試$22釀燒野菜雞翼 加購THE WEIRD THINGS環保餐具套裝

譚仔雲南米線 「燉排骨‧螺片配哈密瓜爵士湯米線」

爵士湯是經典港式名菜，據說此湯本來只是鄧肇堅爵士家中的私房湯水，為讓家人及賓客到相熟酒家用膳時可享用到，就將秘方傳授。後來酒家得到鄧肇堅爵士的同意，將這道秘方湯水列入菜單，並命名為「爵士湯」，湯底清甜鮮味，口碑傳千里，成為城中名湯。

今次譚仔期間限定的「燉排骨‧螺片配哈密瓜爵士湯米線」（$49）靈感正是來自此款充滿港式情懷的名湯，甘香的哈密瓜在熬湯過程中慢慢融化，令每口湯均滲着瓜肉的清甜味，清潤芳芬，滋陰補益，再配上燉排骨和螺片，豐富而美味。現凡點選一餸或以上之米線即可以HK$14加配燉排骨，惠顧任何米線亦可以HK$4轉配哈密瓜爵士湯（淨米線除外），加辣度另收$1。除了期間限定米線，也不能錯過全新小食「釀燒野菜雞翼」(優惠價$22)，雞翼釀入切絲蔬菜，以猛火烤得皮脆肉嫩，豐富油香之中帶有蔬菜的清爽，值得一試！