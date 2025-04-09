譚仔雲南米線︱馬國明回歸推廣「港喱啲」 挑戰辛辣港式咖喱湯美食

譚仔期間限定美食「港式咖喱湯米線」，靈感源自香港地道咖喱文化，這碗米線可不簡單，它匯集了「港、香、味」，湯底是譚仔獨創配方，使用了十多種香料調配而成，香甜中帶微辣，絕對迎合香港人味蕾。不僅如此，咖喱牛腩和咖喱雞的搭配，更令人垂涎欲滴，一口下去，軟腍入味。

貼地視帝馬明，這次再與譚仔合作，坦言十分興奮：「上次與譚仔合作的《譚仔有嘻哈》依然記憶猶新，『Understand Ma』是我最愛廣告拍攝之一，當時的廣告歌我現在亦仍順口拈來，難以相信已事隔7年，我一直非常期待再次與譚仔合作。」馬明亦即時「Understand Ma」上身大show譚仔話，獲得一眾譚仔姐姐認證。

至於全新小食「鹽香嫩鴨胸」，以及兩款清爽解辣的Chill爽特飲——「龍眼蜜綠茶特飲」和「百香果石榴珍珠特飲」，清新冰爽，正好中和咖喱的辛辣，讓大家在享受美食時，能感受透心清涼。

在品嘗過全新「港式咖喱湯米線」後，馬明毫不吝嗇地讚美：「本身非常喜愛港式咖喱，這款湯底微辣又有香料味道，完美捕捉港式咖喱的精華，同時又不失譚仔獨特風格！」對於咖喱牛腩和咖喱雞的評價，他稱讓人食指大動，指出前者軟腍入味，後者肉質鮮嫩，是經典中的經典。

對於全新的小食「鹽香嫩鴨胸」和兩款特飲，馬明同樣讚不絕口：「這款『百香果石榴珍珠特飲』太合我心意了，酸甜清新，和微辛的港式咖喱湯米線絕配！」而「龍眼蜜綠茶特飲」則讓他想起了家中的老婆，表示靚湯一定會喜歡，因為夠滋潤養生。