譚仔+三哥推全新會員計劃及手機app 迎新優惠送檸茶一杯 消費滿$100送泡椒酸菜魚/鴨血水煮湯味薯片

譚仔+三哥Fans請注意！譚仔雲南米線及譚仔三哥米線分別推出全新會員計劃及手機應用程式，便利各位食客之餘，更以一系列迎新優惠及禮遇回饋fans。新會員登記即送檸茶一杯，消費滿指定金額更有新口味薯片！

譚仔及三哥最近分別推出全新手機應用程式，無論堂食點餐、外賣自取、遙距取票，通通一app做到，便利一眾米線fans。同時，譚仔及三哥亦分別推出嶄新會員計劃「譚仔MY線會」及「三哥辛派」，登記簡單，升級後即可一蚊一分輕鬆換領豐富獎賞，包括現金券、免費飲品或小食等應有盡有！

「譚仔 MY 線會」

下載「譚仔雲南米線」手機app及完成會員註冊程序後即成為「兒旦會員」，馬上享有生日優惠及限定 優惠！然後在首筆交易起三個月內登記消費累積滿港幣 $300即可升級為「笙級會員」，解鎖賺分換賞功能，再享全年優惠，並有機會參與獨家活動，專享暖入心的譚仔體驗！

Apple App Store下載連結：https://apple.co/3WGUJPt

Google Play 下載連結：https://bit.ly/3UiJpHI

「三哥辛派」

下載「譚仔三哥米線」手機app及完成會員註冊程序後即成為「真三粉」，即獲生日優惠及限定 優惠！同樣在首筆交易起三個月內登記消費累積滿港幣$300 即可升級成為「鐵三粉」，賺積分、換獎賞，全年優惠固然少不了，更有獨家活動等著各位鐵三粉！

「譚仔三哥米線」Apple App Store 下載連結：https://apple.co/3qpBY3W

「譚仔三哥米線」Google Play 下載連結：https://bit.ly/3KYo9mU