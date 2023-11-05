譚盾12月舉行《WE-音樂節》 匯聚中西藝術家 呈獻多場演奏會與歌舞劇

千禧年後，中國最著名作曲家兼指揮家譚盾，12月來港與康樂及文化事務署合作，推出《譚盾WE-音樂節》，當中節目戲碼包括演奏會、歌劇與舞劇，攻集合一眾內地、香港和海外的音樂家、舞蹈家和樂團，呈現嶄新音樂、舞蹈和視覺藝術的多媒體匯演，藉此東西交融的音樂盛會，將香港打造成文化藝術交流的國際舞台，展示香港中西文化薈萃的特質。

譚盾新編歌劇與舞劇

2018年的「新視野藝術節」，譚盾曾來港舉辦節目《慈悲頌》，以敦煌史詩為題，用中文、梵文演唱莫高窟壁畫所記載的佛陀故事。今年再度來港，譚盾為香港觀眾帶來一場充滿原始主義色彩，和宗教儀式感的歌劇與舞劇。

開首的《茶馬古祭》，源自雲南少數民族的祭祀樂舞，呼應壓軸由著名舞蹈家楊麗萍所編導的舞劇《春之祭》，以東方舞蹈和肢體語言，向二十世紀最著名作曲家史達拉汶斯基的西方百年經典致敬。