譚盾12月舉行《WE-音樂節》 匯聚中西藝術家 呈獻多場演奏會與歌舞劇

千禧年後，中國最著名作曲家兼指揮家譚盾，12月來港與康樂及文化事務署合作，推出《譚盾WE-音樂節》，當中節目戲碼包括演奏會、歌劇與舞劇，攻集合一眾內地、香港和海外的音樂家、舞蹈家和樂團，呈現嶄新音樂、舞蹈和視覺藝術的多媒體匯演，藉此東西交融的音樂盛會，將香港打造成文化藝術交流的國際舞台，展示香港中西文化薈萃的特質。
譚盾新編歌劇與舞劇
2018年的「新視野藝術節」，譚盾曾來港舉辦節目《慈悲頌》，以敦煌史詩為題，用中文、梵文演唱莫高窟壁畫所記載的佛陀故事。今年再度來港，譚盾為香港觀眾帶來一場充滿原始主義色彩，和宗教儀式感的歌劇與舞劇。
開首的《茶馬古祭》，源自雲南少數民族的祭祀樂舞，呼應壓軸由著名舞蹈家楊麗萍所編導的舞劇《春之祭》，以東方舞蹈和肢體語言，向二十世紀最著名作曲家史達拉汶斯基的西方百年經典致敬。
接著演出譚盾兩部迷你歌劇《九色鹿》與《心經》，作品以西方交響樂配上東方佛陀精神，以超越語言的人聲力量，和敦煌古樂訴說千年中華文化。是次演出由譚盾執棒指揮，紐約巴德敲擊樂團的成員、青年琵琶演奏家韓妍、孔雀當代舞團成員大朱和金花等，將會參與演出，本地青年女高音鍾嘉欣與鋼琴家張緯晴和曾憲逸亦會參與其中，作跨地域的藝術文化交流和合作。
日期：12月6、7日(7時30分)
地點：香港文化中心大劇院
票價：$150至$400
《譚盾：巴赫搖滾與杭蓋—當巴赫遇見成吉思汗》
譚盾在演奏會裡，將聯同蒙古著名搖滾樂隊杭蓋，和湖南長沙交響樂團，以「古典音樂之父」巴赫的作品為媒介，與原始粗狂的蒙古搖滾音樂進行對話，配合數碼動畫和多媒體技術，連接東方與西方、過去與未來、科技與自然生態，為觀眾帶來非一般的聽覺盛宴。
當中演奏曲目如《初升太陽》、《創意曲——四季》、《美麗的草原我的家》等，將草原山河美景帶到劇院，帶出保護大自然的信息。此外，唱作歌手譚維維，將以東方樸素的聲樂傳統風格，配以交響樂形式演繹女腔四首《老腔》、《哭腔》、《水腔》、《秦腔》等，完美將東西音樂融合。