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生活
2023-10-25 17:45:00

護膚優惠｜萬寧聯6大護膚品牌推「萬寧美肌祭」派美顏茶飲及$500美肌禮品包

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護膚優惠｜萬寧聯6大護膚品牌推「萬寧美肌祭」派美顏茶飲及$500美肌禮品包

護膚優惠｜萬寧聯6大護膚品牌推「萬寧美肌祭」派美顏茶飲及$500美肌禮品包

萬寧將由1027日至1130日舉辦「萬寧美肌祭」，並於111719日首次出動「萬寧Day & Night美肌流動茶舍」，遊走不同地區，大派美顏茶飲及逾$500美肌禮品包，讓大家的肌膚由內到外得到滋潤。萬寧亦聯同KORRESAvèneLa Roche-PosayDERMA LABL'OREAL PARiSOLAY等多個人氣護膚品牌，推出主題活動，包括KORRES x Smile Yogurt聯乘甜品換領、DERMA LAB皮膚急救流動車、L'OREAL PARiS X 日月療癒按摩體驗，更有多個限定優惠，以及派出專業團隊分享護膚秘訣。

萬寧美肌祭｜Day & Night美肌流動茶舍 送美肌禮品包

萬寧美肌祭｜Day & Night美肌流動茶舍 送美肌禮品包

萬寧美肌祭｜希臘天然護膚品牌KORRES

KORRES首創採用獨有生物益菌技術Hydra-Biome，於護膚品注入真希臘乳酪成份並保留當中益菌的活性，帶來零敏益菌護膚，成為肌膚「吃」得到的乳酪。萬寧將聯同KORRES及希臘乳酪品牌Smile Yogurt推出多項優惠活動及甜品。

萬寧美肌祭｜希臘天然護膚品牌KORRES 萬寧美肌祭｜希臘天然護膚品牌KORRES

萬寧美肌祭｜醫學抗敏品牌Avène

Avène鼓勵顧客在選擇護膚品前，先了解自己的膚質，避免敏感泛紅問題不斷復發及對肌膚造成負擔。萬寧將聯同Avène推出限定活動，使用人工智慧工具評估不同肌膚指標，讓顧客免費體驗5分鐘肌膚測試及Avène全新極速舒敏精華及醫學舒敏系列。

萬寧美肌祭｜醫學抗敏品牌Avène

萬寧美肌祭｜醫學抗敏品牌Avène

萬寧美肌祭｜皮膚科醫生推薦品牌La Roche-Posay

萬寧將與La Roche-Posay推出肌膚急救車活動，讓顧客更了解品牌產品，提高消費者對醫學美容的認識。活動期間顧客可透過小遊戲了解Cicaplast B5萬用修復霜的14種用法，並向萬寧專業團隊（藥劑師）諮詢有關冬季會遇到的肌膚問題。

萬寧美肌祭｜皮膚科醫生推薦品牌La Roche-Posay 萬寧美肌祭｜皮膚科醫生推薦品牌La Roche-Posay

萬寧美肌祭｜敏感肌膚精華專家DERMA LAB

新加坡醫學護膚品牌DERMA LAB由皮膚專科醫生研發，獨家首創「精華疊層」醫學護膚概念，全系列高效精華針對5層肌膚度身研製。全球首支榮獲美國紐約C&T Allē Awards亞洲女性敏弱肌微生態平衡認證的SOS安敏精華，只需40秒即可舒敏止癢，成分溫和更不含酒精、香料、色素、礦物油、防腐劑及藥性，敏感肌、濕疹肌、孕婦及醫美後修復適用。如果想體驗40秒強大的舒敏保濕醫學護膚力量，萬寧聯乘DERMA LAB一連兩週於街頭設置DERMA LAB 40秒肌膚SOS急救站，顧客可以透過互動小遊戲免費獲得SOS安敏舒護精華體驗裝(3天用量)

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萬寧美肌祭｜敏感肌膚精華專家DERMA LAB

萬寧美肌祭｜敏感肌膚精華專家DERMA LAB

萬寧美肌祭｜淡紋美肌專家L'OREAL PARiS

萬寧將聯同L'OREAL PARiS及人氣質感按摩店「日月」合作，為客戶帶來療癒按摩體驗，讓忙碌都市人享受遠離凡囂的按摩，療癒身心。客人除了可到日月店內享受一次按摩放鬆身心外，更可獲專人指導全臉按摩技巧，讓客人每天都可在家享受ME TIME MASSAGE，撫癒心靈同時撫平臉上皺紋。

萬寧美肌祭｜淡紋美肌專家L'OREAL PARiS 萬寧美肌祭｜淡紋美肌專家L'OREAL PARiS

萬寧美肌祭｜專業護膚品牌OLAY

萬寧與OLAY亦有新搞作！OLAY期間限定「膠原Super Boost體驗專櫃」即將登陸萬寧門市，品牌大使帶大家走進OLAY科研隧道，認識專研30年皇牌Peptide的膠原力量。顧客亦可親身體驗萬寧獨賣的OLAY膠原彈潤「水乳」組合及全新Super Cream皇牌節日套裝，讓肌膚更緊緻及保濕，同時獲得萬寧獨家優惠，最高超過$400贈品及禮券！

萬寧美肌祭｜專業護膚品牌OLAY

萬寧美肌祭｜專業護膚品牌OLAY

萬寧美肌祭｜Day & Night美肌流動茶舍 送美肌禮品包

夏秋交替，萬寧為愛美人士開設流動「萬寧Day & Night美肌流動茶舍」，於1117日至19日期間遊走鰂魚涌、旺角及銅鑼灣三區。茶舍以美肌精華為靈感，除了體驗精華產品外，同時亦可細味美顔茶飲。只要親臨美肌茶舍，填寫一份關於肌膚狀況的「點餐紙」，茶舍就會送上專屬美顔茶飲和美肌精華小貼士，以及獲得總值超過$500的萬寧美肌禮品包，當中6款美顔茶飲，更有不同的美肌功效，令身心都得到療癒。

萬寧美肌祭｜Day & Night美肌流動茶舍 送美肌禮品包 萬寧美肌祭｜Day & Night美肌流動茶舍 送美肌禮品包
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